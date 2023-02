Un equip imprevisible capaç del millor i del pitjor. El Covisa Manresa va perdre contra el Futsal Barceloneta, el tretzè classificat, el quart partit seguit (3 a 4). Un gol en pròpia porteria de Carles Lavado va propiciar la derrota dels blanc-i-vermells. El tècnic Borja Burgos va optar per jugar amb porter jugador els últims quaranta segons de la confrontació amb empat a tres a l’electrònic. Lavado va finalitzar l’atac dels manresans amb una rematada llunyana i defectuosa. El porter visitant va servir envers la porteria blanc-i-vermella. Una acció que no hauria tingut transcendència ni repercussió en el marcador. Però l’ala santjoanenc no va deduir que el servei no es convertiria en gol tot i que la pilota s’introduís a la porteria del seu equip i en el seu afany per impedir-ho va tocar l’esfèrica i va validar la jugada. En definitiva, va marcar en pròpia porteria.

La primera meitat de la confrontació es va caracteritzar per la intensitat, qualitat i verticalitat del joc d’ambdues formacions. Toti va avançar els barcelonins a l’electrònic (min 12) i Aaron Riera va reequilibrar el marcador just abans del descans (1 a 1). Carles Lavado va culminar la remuntada dels amfitrions a l’inici de la represa (min 22) i una gran jugada de Xavi Cols que va materialitzar Manu (min 31) va permetre als manresans desfer la igualada que havia establert l’incisiu Juanjo (min 25). Tot seguit, els jugadors del Covisa Manresa FS van malbaratar tres o quatre ocasions per incrementar l’avantatge i Óscar Agustín (min 38) va abocar el duel a un final dramàtic. LA FITXA TÈCNICA. COVISA MANRESA FS. Sergio Arriero (p), Santa, Xavi Cols, Carles Lavado i Manu del Moral -cinc inicial-, Gerard Noguera, Iker Torné, Aaron Riera, Àlex Terraga Terri, Marc Riba, Pere Aran i Marc Cella (p). FUTSAL BARCELONETA. Manzano (p), Mayor, Óscar Agustín, Toti i Brià -cinc inicial-, Paredes, Tofi, Gordillo, Juanjo i Adil Daali (p). ÀRBITRES. Guillem Alonso i Arnau Ayala. GOLS. 0-1 Toti min 12, 1-1 Aaron Riera min 20, 2-1 Carles Lavado min 22, 2-2 Juanjo min 25, 3-2 Manu del Moral min 31, 3-3 Óscar Agustín min 38 i 3-4 Carles Lavado (en pròpia porteria) min 40.