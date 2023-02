Àrbitre : Gil Manzano. Va expulsar Correa, amb vermella directa, al minut 64. Va amonestar Militao (min. 7), Nacho (min. 56) i Modric (min. 90), per part del Reial Madrid, i Koke (min. 22), Llorente (min. 36), Nahuel Molina (min. 71) per part de l'Atlètic de Madrid.

Un Atlètic de Madrid limitat durant mitja hora per la rigorosa expulsió de Correa ha deixat la lliga en safata de plata al Barça. Els de Simeone han tret un punt del Bernabeu en el derbi madrileny i els de Xavi tindran demà diumenge (18.30 h) l'oportunitat de posar-se amb 10 punts d'avantatge (més de tres partits de marge) si guanyen al camp de l'Almeria.

El duel d'aquesta tarda al camp del Madrid ha estat intens i frenètic a estones. Els locals havien de guanyar per no deixar escapar encara més el Barça i els visitants necessiten els punts per no perdre la plaça Champions. Un gol de Giménez quan l'equip ja jugava amb deu per la vermella a Correa ha obligat els d'Ancelotti a apel·lar de nou a l'èpica. I semblava que ho aconseguirien quan el jove palamosí Álvaro Rodríguez, del planter blanc, ha empatat de cap en el minut 85.

Uns minuts abans, Correa s'ha tret de sobre Rudiger amb un cop lleuger al pit, que Gil Manzano ha interpretat com una agressió i ha deixat l'Atlètic amb un jugador menys. Poc després, Giménez ha saltat per sobre de la defensa del vigent campió a la sortida d'una falta executada per Griezmann i ha posat la por al cos a l'afició local. Quedava almenys un quart d'hora, i no seria el primer cop que els blancs remunten dos gols en els darrers minuts. Però aquest cop la gesta s'ha quedat a mig camí, en part per l'esgotament d'un equip que dimarts va golejar el Liverpool (2-5) en Champions i, en part, per les bones aturades d'Oblak. La Lliga es comença a tenyir de blaugrana. Abans, però, l'equip català ha de fer la feina a Almeria, amb el retorn de Gavi després de causar baixa a Manchester.