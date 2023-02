El Sala 5 Martorell va signar unes meritòries i inestimables taules a la pista del Barça Atlètic (4 a 4). Ambdues formacions van dotar el partit d’un ritme frenètic des del servei inicial i les ocasions de gol es van succeir a totes dues porteries. El Barça Atlètic va ser més efectiu en aquest tram de la confrontació i dues accions de l’ala Marc Campàs, la segona amb la col·laboració involuntària del martorellenc Pau Albacete, van donar avantatge als amfitrions (2 a 0). La intensitat va davallar a partir de l’equador de la primera meitat, però dos contracops culminats per Marc Puigvert (min 17) i Aniol Vendrell (min 18) semblaven sentenciar el guanyador del duel. No va ser així. El porter Imad Ruiz va esdevenir un baluard infranquejable a la represa i els gols de Dani Castro (min 26) i Roger Bermusell (min 28) van fer creure als visitants que assolir la igualada era factible. Un hat-trik de l’ala manresà va transmutar l’anhel en una realitat tangible a 27 segons per al final de la confrontació.

LA FITXA TÈCNICA. BARÇA ATLÈTIC. Àlex Lluch (p), Adrián Tapias, Harrison David Santos Herrera, Marc Puigvert i Mamadou Touré -cinc inicial-, Albert Ortas, Marc Campàs, Rubén Sánchez, Aniol Vendrell, Kokoro Harada i Pol Cano. SALA 5 MARTORELL. Imad Ruiz (p), Roger Bermusell, Dani Castro, Fouad El Amrani i David Ruiz -cinc inicial-, Pau Albacete, Èric Panés, Oussama Chefraou i Ibai Espinosa. ÀRBITRES. Joel García Ribera i Javier García Sánchez. Van amonestar els visitants Dani Castro (min 24), Víctor González (tècnic)(min 33) i Iban Reyes (banqueta)(min 37). GOLS. 1-0 Marc Campàs min 4, 2-0 Pau Albacete (en pròpia porteria) min 7, 3-0 Aniol Vendrell min 17, 4-0 Marc Puigvert min 18, 4-1 Dani Castro min 26, 4-2 Roger Bermusell min 28, 4-3 Roger Bermusell min 29 i 4-4 Roger Bermusell min 40.