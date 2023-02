Anna Huguet, del club AE Mountain Runners del Berguedà, es va proclamar dissabte al vespre campiona de Catalunya de Curses Verticals d'esquí de muntanya, en la 14a Crononiu organitzada per La Molina Esport Club. En categoria masculina es va imposar Jordi Bolet (UE Vic).

La prova celebrada a l'estació ceretana va tenir la companyia de la neu, que va anar queient sense parar i desdibuixava la traça en poca estona, les baixes temperatures i una visibilitat decreixent, sobretot en el tram nocturn. Tot un repte per als participants, que van recórrer els gairebé 900 metres de desnivell positiu entre el peu del telecabina de La Molina i el Niu de l'Aliga. Una forta pujada per la pista olímpica de l'estació ceretana que no es repetia des del 2019, darrera edició abans de la clausura pandèmica.

El pronòstic era incert perquè bona part de l'elit catalana de l'esquí de muntanya participa aquesta propera setmana a la vall de Boí en els Campionats del Món. A més, tot i que va prendre la sortida, Marc Pinsach, el darrer guanyador de la Crononiu, va esquiar a un ritme tranquil i com a tècnic del CTEMC, ara que ja ha penjat els esquís. I Pere Rullan, del club organitzador, va fer funcions d'escombra abans de desplaçar-se al Mundial.

En una categoria femenina amb poca participació, Anna Huguet ha dominat amb claredat i s'ha endut la medalla d'or per davant d'Ester Amills (CE Cerdanya Pirineus) i de Maria Ordóñez (GE Santfeliuenc). La francesa Cloé Vogt ha quedat segona, però no podia pujar al pòdium perquè no és catalana.

Jordi Bolet, per la seva part, ha exhibit un gran estat de forma i ha completat el recorregut en un temps de 43.50.03, treient-li més d'un minut i mig a Jordi Alís (CE Cerdanya Skimo Team), que ha fet 45.27.43. La tercera plaça se l'ha quedat Climent Domingo (CE Girona), a força distància dels seus predecessors.

Els esquiadors de la Catalunya central han aconseguit diversos títols en les categories de base. Aina Roca (AE Mountain Runners del Berguedà) i Pol Mena (AE Muntanya de Cap) han guanyat l'U14, Maria Ramírez (UE Vic) i Pau Baqué (CE Cerdanya Pirineus) l’U16, Martí Costa (AE Mountain Runners del Berguedà) i Iona Montoliu (Societat Amics de la Muntanya), l’U18 i Maria Butxaca (AE Mountain Runners del Berguedà) i Jan Torrella (UEC Bagà) l’U20.