Berga i Puig-reig van empatar (2-2) en un derbi amb gran igualtat que manté la intriga a la classificació per les jornades finals. El nombrós públic a les grades va presenciar un duel de dues meitats radicalment diferents, on cada equip va tenir el domini i els gols per acabar en taules.

Els visitants van sortir més endollats i només van necessitar dotze minuts perquè Arnau Divins, en una de les primeres ocasions del matx, materialitzés el primer gol del partit. Els puig-regencs seguien dominant la pilota i tenien les ocasions i, abans de la mitja hora de joc, Martí Soler marcava el segon gol del matx, marcador amb el qual es va arribar al descans. Al segon temps, l'entrada d'un canvi pel Berga i les noves instruccions tàctiques van girar el partit com un mitjó. Amb només cinc minuts, Arnau Hernández primer, i Toni Líria després, van empatar el matx quan els de la capital del Berguedà millor estaven. El segon temps va ser clarament pels locals, que van gaudir d'ocasions per guanyar, tot i que els visitants no es van quedar de braços creuats i també van inquietar la porteria d'Ivan Gil. El Puig-reig segueix tercer, a dos punts del Berga. Amb l'empat, el Joanenc, segon, s'assegura una de les tres places que donen accés a la fase d'ascens, juntament amb el líder Castellar. La tercera serà per un dels dos equips del Berguedà, que s'ho jugaran tot en un cara o creu de dues jornades on els puig-regencs parteixen dos punts per davant. BERGA: Gil, Líria, López (Vazquez 80’), Borja, Hernandez, Cáceres, Solé (Pons 63’), Urgelés (Fígols 46’), Artigas, Ruiz i Miguela (Jitari 87’) PUIG-REIG: Figueras, Carreras, Guijarro, Bandzeladze, Fernandez, Montardit (Lorenzo 72’), Pons (Santasusagna 60’), Divins, Soler, Ferrer i Claret. GOLS: 0-1 Divins min 12, 0-2 Soler min 26, 1-2 Hernández min 53, 2-2 Líria min 56 ÀRBITRES: Javier López, auxiliat per Raúl Cruz i Reyson Pérez. Va amonestar als locals Cáceres, Hernandez, Líria i López i als visitans Carreras, Montardit, Pons, Ferrer i Bandzeladze