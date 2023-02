Valuós empat del CE Manresa a l'estadi del Congost davant 846 espectadors, nou rècord d'assistència en un partit de lliga, aquest exercici. Els futbolistes de Ferran Costa han optimitzart es qualitats dels jugadors disponibles i han segellat unes meritòries taules contra el Lleida Esportiu (0 a 0 ).

Els amfitrions han afrontat el duel amb nou baixes per segona jornada consecutiva. Set eren per lesió i dues per malaltia (Pau Darbra i Toni Sureda), aquesta vegada. Les circumstàncies i l'anhel ofensiu dels lleidatans han incitat el CE Manresa a neutralitzar els embats ofensius de l'oponent durant els primers 35 minuts de joc amb un intel.ligent entramat defensiu que només ha concedit una ocasió a l'equip de les Terres de Ponent, una perillosa rematada de Chuli (min 4) que un defensa ha desviat a córner. La rèplica blanc-i-vermella ha anat a càrrec de Javi López (min 12). El davanter del Pont de Vilomara ha rematat de cap amb intenció un servei de falta executat per Joel Priego que el porter Iñaki Álvarez ha pogut aturar. Els manresans han arrabasat la iniciativa ofensiva al seu oponent en els últims deu minuts del primer acte i una centrada de Jaume Pascual des de la posició d'extrem dret ha habilitat Noah per rematar de cap amb molt de perill. El travesser ha impedit el gol del davanter d'origen ghanès.

La segona meitat s'ha caracteritzart per les constants alternatives a l'hora de gaudir de la iniciativa ofensiva. Ambdues formacions han maldat per jugar l'esfèrica amb criteri com a via per decantar el partit al seu favor. Les llunyanes i perilloses canonades del central lleidatà Roger Figueras (minuts 51 i 52) no han fructificat, com tampoc ho ha fet la gardela de Javi López (min 61). Aquest mateix jugador ha tingut la millor ocasió de gols dels blanc-i-vermells arran d'una gran jugada individual de Toni Larrosa (min 62). Iñaki Álvarez s'ha lluït per conjurar l'enverinada rematada creuada del vilomarenc. El Lleida Esportiu ha dominat el tram final de la confrontació, però Òscar Pulido ha exhibit col.locació per aturar les rematades a boca de canó d'Alpha Bagayoko (min 82) i Joan Campins (min 93).

La igualada permet al CE Manresa mantenir la cinquena posició, amb 34 punts, a més d'ampliar fins a nou punts la diferència amb les primeres formacions que ocupen les places que aboquen al descens de categoria o a jugar les eliminatòries per a la permanència.