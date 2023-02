El Grup Via CB Artés va treure una victòria de la complicada pista del Vedruna (71-74) en un tram final marcat per la igualtat i pels tirs lliures. Després d'un duel d'alternatives per les dues bandes, els deu minuts finals van ser un carrusel en el qual els artesencs van anar fins a vuit vegades a la línia i en van tenir prou encertant-ne quatre per endur-se el triomf. Bon partit de Jan Osul, autor de 17 punts, amb tres triples.

VEDRUNA GRÀCIA: Rigat 11, Palau 18, Juni 9, Silva 12, Domínguez 1 -cinc inicial- Olivé 7, Sabartés 4, Jiménez, Monzonis, Martín 7, Traveria 2 i Pinés GRUP VIA CB ARTÉS: Osul 17, Camprubí 9, Lozano 2, Jordà 5, Eduard Mas 15 -cinc inicial- Clotet, Ferran Mas 9, Illa 3, Cumelles 3, Portella 11 i Sobrevias ÀRBITRES: Salas i Beltrán PARCIALS: 12-22, 30-34 (descans), 51-50, 71-74