El Tenea CB Esparreguera va caure a casa, per 55-77 davant d'un Barça que va fer gala de la seva superioritat física per imposar-se. Els jugadors del Baix Llobregat van mostrar un bon nivell de joc, però no va ser suficient per a competir els 40 minuts.

El conjunt esparreguerí es va plantar desafiant des de l'inici de l'enfrontament, però la capacitat ofensiva i el gran talent barceloní van eclipsar la bona feina local. A més, els jugadors de l'Esparreguera patien les conseqüències d'una defensa zonal que els penalitzava en excés a conseqüència de l'envergadura dels blaugranes. Un fet que, a més, impedia que els locals gaudissin de segones opcions després d'errar en el llançament. Al tercer període, la precipitació local es va fer evident i els visitants no van aixecar el peu de l'accelerador, arribant a gaudir d'avantatges de 30 punts. Un darrer període jugat amb l'ànima dels locals va maquillar un resultat que hagués pogut ser molt més sagnant. TENEA CB ESPARREGUERA: Williams 23, Meri, Pérez 7, Roig 7, Campaña -cinc inicial- Nogués 3, Sellarés 2, Cornet, Riera, Davini 7, Fontanals 6 i Almirall BARÇA: Sarr 12, Iruela 14, Saló, Iglesias, Jakucionis 10 -cinc inicial- Nessah 11, Sanmartín 2, NImaga 5, Villar 3, Fàbrega 9, Cano i Nnaji 11 ÀRBITRES: Baselga i Tecchia PARCIALS: 12-25, 32-41 (descans), 41-64, 55-77