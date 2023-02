El CB Igualada va aconseguir dissabte una important victòria a la pista del SESE per 79-84. Els de la capital de l'Anoia, amb aquest triomf, fan una passa més per a evitar el descens directe i tenen com a objectiu lluitar fins al final per a sortir de les places de promoció de descens.

Tot i les complicacions inherents de disputar el partit amb nombroses baixes, L'Igualada va saber llegir i jugar el tàctic primer període que va plantejar el SESE. Malgrat les bones sensacions inicials, els problemes per a controlar la defensa del bloqueig directe van condicionar el segon quart. A més, l'encert dels barcelonins van penalitzar encara més als anoiencs, que només al final van poder fer ajustaments defensius pertinents. A la represa, els igualadins van tornar a entrar a l'enfrontament, castigant mitjançant el seu joc interior. Un fet que va evidenciar un canvi de dinàmica que, tot i això, no s'acabava de reflectir a l'electrònic. Quan semblava que els visitants ja havien tancat el partit amb un avantatge de 14 punts, els jugadors locals van revolucionar el matx amb tres triples que va posar la por al cos dels de l'Anoia. SESE: Roger Hereter 4, Sánchez 14, Reyes 16, Catalano 12, Cruz 11 –cinc inicial– Aguado 2, Arroyo 4, Gabriel Hereter 2, Galve 8, Martínez 6 MONBUS IGUALADA: Burgès 6, Benito 11, Fons 13, Balta 8, Tejero 22 –cinc inicial– Enrich 3, Bernadí 8, Dagà 11, Farrés, Germà de Travy 2 i Sala ÀRBITRES: Algueró i Navarro. PARCIALS: 20-20, 47-38 (descans), 61-59, 79-84