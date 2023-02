El CB Navàs Viscola va caure a casa per 61-67 davant d'un CB Tarragona que va controlar el ritme del partit tot i la necessitat de victòria local. Els tarragonins van fer gala del seu fons d'armari i van aconseguir una victòria que els allunya de les posicions de perill.

La primera meitat de l'enfrontament va estar marcada per la facilitat visitant per obtenir rendes que els permetien dominar el ritme del joc. Tot i aquesta circumstància, els navassencs no defallien i podien recuperar part del desavantatge. Tot i l'aparent igualtat al marcador (35-43 al descans) els locals veien com el partit se'ls escapava d'entre els dits.

Amb la voluntat i objectiu de canviar aquesta dinàmica, els navassencs van sortir dels vestidors lluint la seva duresa defensiva característica. Aquest canvi d'actitud, va propiciar que els del Bages es posessin a una sola possessió d'igualar el marcador o posar-se per davant, però el gran esforç per arribar fins allí va ser en va. Un triple tarragoní va caure com una gerra d'aigua freda a les esperances locals.

A partir d'aleshores, els visitants van continuar imposant un elevat ritme i nivell de joc gràcies a les rotacions constants i de garanties que els permet el seu planter. A més, els tarragonins van demostrar la seva capacitat per a administrar avantatges curts en moments claus del partit, i el Navàs no va poder consumar l'intent de remuntada capitanejada per David Yuste, Albert Planell i Eddy Sims.

La desfeta deixa el Navàs a la setena posició de la taula amb 10 victòries i 9 derrotes. Els bagencs rebran la setmana vinent al líder de la competició, el CB Santfeliuenc, que fins aquesta jornada només havia caigut contra ells.