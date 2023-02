La capacitat competitiva i el notable nivell de joc que va exhibir la UD San Mauro durant els primers setanta minuts del duel que va enfrontar els montbuiencs amb el segon classificat, l’Atlètic Lleida, van ser insuficients per vèncer un dels candidats a assolir el títol de lliga. Tot i adquirir avantatge a l’electrònic, els mauristes van cedir la derrota en el tram final de la confrontació (1 a 2).

La UD San Mauro va dominar el tempo del partit durant tot el primer període. Els jugadors de Jesús Milán van impedir als lleidatans generar accions ofensives gràcies a una pressió defensiva asfixiant i van tenir dues ocasions immillorables per adquirir avantatge. Una incursió des de la posició d’interior dret del mitja punta Martí Just va finalitzar amb una rematada rasa i creuada de l’anoienc que es va estavellar a la base del pal dret de la porteria defensada per Adrià Xammar. Uns minuts després, el veterà Bernat Benito va adornar-se que el porter lleidatà estava molt avançat i el va intentar sorprendre amb una canonada que va armar des de més enllà del centre del camp. Malauradament, la gardela del mig centre es va estavellar al travesser.

L’escenari no es va modificar a l’inici de la represa i els amfitrions van sotmetre l’Atlètic Lleida fins que Èric González va aprofitar la manca de contundència de la defensa lleidatana a l’hora de refusar una enverinada centrada de Josep Navarro per batre Adrià Xammar (min 52). Llavors, els locals van cedir la iniciativa ofensiva a l’oponent. L’Atlètic Lleida era incapaç de superar l’entramat defensiu de la UDSan Mauro, però la murrieria de Youssef Ouakkati va propiciar que l’àrbitre assenyalés un rigorós penal comès sobre l’extrem dret que Adrià de Mesa va transformar (min 72). La frustració va destarotar els amfitrions i l’extrem d’origen marroquí va segellar la remuntada visitant en encarar en solitari i batre Romans Carrillo (min 84).