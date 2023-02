Tretze corredors de clubs del Berguedà i la Cerdanya prenen part en els Campionats del món d’esquí de muntanya que arrenquen avui a l’estació de Boí Taüll (Alta Ribagorça), una cita d’alt nivell que aplegarà més de quatre-cents especialistes de 24 països d’arreu del món. La selecció espanyola, plena de representants de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, té en el banyolí Oriol Cardona el seu gran candidat a aconseguir medalla durant les cinc jornades de competició que es disputaran fins el proper diumenge en les diverses modalitats d’aquesta disciplina que s’estrenarà en el programa olímpic en la propera edició de Milano Cortina 2026.

L’AE Mountain Runners del Berguedà té en l’esquí de muntanya un dels seus punts forts tal i com va demostrar conquerint onze podis en els darrers campionats estatals. En aquests Mundials, l’entitat hi serà present a través de set dels seleccionats per Espanya: Maria Costa (categoria absoluta i sub-23), Ot Ferrer (absolut i sub-23), Ares Torra, Berta Guitart, Enric Baños i Tomeu Comellas (sub-20) i Erola Rocías (sub 18). Del CE Cerdanya Skimo Team hi són Marta García i Jordi Alís (absolut), Albert Pérez (sub-23) i Laia Sellés (sub-18). Per la seva part, el CE La Molina compta amb Pere Rullan (absolut) en la competició que es podrà seguir per Televisió de Catalunya.

El campionat es posa en marxa aquest dimarts a les 8.30 h amb les eliminatòries d’esprint, la disciplina que debutarà en els Jocs juntament amb el relleu mixt. En aquesta modalitat, que es disputarà sencera amb final previst cap a les 2 del migdia, Cardona (Ski Club Camprodon) és candidat a lluitar per les medalles. De fet, el passat cap de setmana va quedar segon en una prova de la Copa del Món, a Val Martello (Itàlia), i l’any passat es va proclamar campió d’Europa a les mateixes instal·lacions on avui s’inauguren els Mundials.

En la competició masculina també hi seran Ot Ferrer i Albert Pérez. El berguedà va obtenir una destacada 10a plaça a Val Martello, essent tercer entre els sub-23, mentre que Pérez va fer el 29è (13è sub-23). D’aquest darrer sobresurt el bronze en la prova de relleus per equips i la plata en la cursa vertical sub-20 assolides als darrers Mundials júniors disputats a Andorra.

En l’apartat femení, Marta Garcia lidera la selecció juntament amb l’andalusa Ana Alonso. A la citada Copa del Món, García va fer 14a, mentre que Maria Costa va quedar 26a, 7a entre les sub-23. Al marge de la categoria absoluta, l’interès dels Mundials també se centra en les categories de formació, on els esquiadors de la Catalunya central acostumen a tenir un bon rendiment.

En la modalitat d’esprint, els participants fan un circuit on hi ha pujada amb esquís, cursa amb les taules a la motxilla, una altra pujada amb esquís fent zetes i un descens. En les transicions, els atletes posen i treuen pells de foca sota els esquís per guanyar adherència a la pujada. La prova es disputa en curses eliminatòries d’entre tres i quatre minuts i de sis corredors cadascuna, i els millors van passant fins a la final. El traçat, de 929 metres, se situació a la base de l’estació pirinenca, concretament a la zona del Mulleres.