Les males notícies mai arriben soles per al Barça. No només ha encadenat dues derrotes consecutives, la caiguda a Old Trafford el va fora de l’Europa League i la d’Almeria obre una Lliga que creia seva perquè el Madrid li ha retallat la distància a set punts, sinó que podria haver perdut també Robert Lewandowski.

El davanter té, segons ha anunciat el portal digital ‘Relevo’, molèsties musculars, així que no estaria llest dijous al Bernabéu per disputar l’anada de la semifinal de la Copa del Rei. 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼



El jugador del primer equipo Robert Lewandowski tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/5MdnF30B04 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 de febrero de 2023 Minuts més tard, el Barça emetia un comunicat mèdic en què ha confirmat que el jugador té «una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cuixa esquerra», que «és baixa i la seva evolució marcarà la seva disponibilitat», així que és complicat que pugui ser al Bernabéu. El problema és que el Barça es quedaria amb només dos davanters en plenes condicions físiques per enfrontar-se al Madrid: Ferran Torres i Raphinha. A l’espera, clar, que pugui recuperar Ansu Fati, que no va ser a Almeria perquè va rebre divendres un cop al genoll esquerre, mentre Xavi digereix el monumental cabreig després d’encaixar la segona derrota en la Lliga. Va jugar els 90 minuts a Almeria El ‘nou’ blaugrana va acabar a l’estadi dels Jocs Mediterranis els 90 minuts, units als cinc del temps afegit. A Lewandowski no se li va apreciar cap problema físic en el duel contra l’equip andalús, en què es va constatar, un partit més, que no estava fi. En els dos últims partits (Manchester United i Almeria), el ‘nou’ del Barça només ha xutat una vegada a porteria. Va ser el gol de penal que va marcar a Old Trafford.