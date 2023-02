Victimisme a la carta

Buscar excuses és l’esport nacional, un hàbit ineludible, com la migdiada, el cafè o el dinar familiar dels diumenges. Consisteix, bàsicament, a donar la culpa sempre a l’altre. Aquesta és, sense cap mena de dubte, la manera més fàcil d’amagar les carències, les errades o els complexos. El futbol té en l’àrbitre l’excusa perfecta.

Un equip perd o empata per culpa de l’àrbitre, mai per un plantejament covard o conservador del seu entrenador, per un davanter que no fa un gol ni a l’arc de Sant Martí o per un porter que no té el seu millor dia. Què fàcil és assenyalar i evitar la necessària autocrítica, que passa a un discret segon pla (o ni tan sols existeix) en massa ocasions. L’Atlètic de Madrid ho tenia clar en el moment que Gil Manzano va ensenyar a Correa la vermella directa per donar un cop a Rudiger amb la pilota a uns quants metres: havia estat una nova ensarronada al Bernabéu en el derbi que es va jugar dissabte.

Missatge de Simeone en roda de premsa, tuit irònic, un altre tuit (aquest cop amb foto) i, finalment, la traca final, el comunicat/entrevista de Gil Marín a la web del club. Text dur en el qual llança frases contundents del tipus «sempre patim aquestes actuacions contra aquest equip per la pressió que exerceix al col·lectiu arbitral». El que deia, l’esport nacional.

El victimisme és l’aliment dels perdedors, d’aquells que són incapaços d’assumir que per créixer és millor actuar que criticar, dels que no entenen que es millora corregint les errades i no mirant què fan o diuen els altres. El pitjor del cas és que els fidels et compren aquest discurs sense, ni tan sols, aturar-se a reflexionar. És fàcil. Dues declaracions i un parell de tuits són suficients per crear un estat d’opinió favorable, sobretot dels teus. Així s’evita parlar d’un cop de colze que ha sortit a passejar alegrement o de jugar millor i acabar empatant. I si, a més, t’enfrontes al teu màxim rival, encara millor. Als de davant, sempre els beneficien, sempre els perdonen una targeta clara i, per suposat, sempre els xiulen a favor un penal dubtós.

En definitiva, com és de gran aquest meravellós esport anomenat futbol, on el sentiment s’imposa a la veritat i els colors del cor guanyen la partida a la raó. Tant és el que passi, allò que realment succeeix, l’important de veritat és el que sents.