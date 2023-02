Els àrbitres de Primera i Segona Divisió han elaborat un document conjunt per a mostrar la seva "més enèrgica repulsa" davant les informacions que estan apareixent sobre els pagaments del FC Barcelona a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira. El document subjecte encara a modificacions, al qual ha tingut accés en primícia EL PERIÓDICO D'ESPANYA, del mateix grup editorial que Regió7, està sent també signat per àrbitres ja retirats, però en actiu durant el període dels fets sota recerca, entre 2001 i 2018.

Aquest escrit serà presentat en una roda de premsa que oferirà el CTA aquest dijous, al costat del secretari general de la RFEF, Andreu Camps, i a la qual assistirà "tot l'estament arbitral", segons ha comunicat de la Federació, i a la qual també s'està convidant a nombrosos àrbitres ja retirats, segons han pogut confirmar aquest diari. En el text, datat el 2 de març de 2023, dia de la roda de premsa en Les Fregues, i el contingut de la qual encara podria variar fins aquell moment, els àrbitres mostren la seva "més enèrgica repulsa davant fets d'aquest tipus" i "absoluta disposició" a presentar-se "davant les instàncies que siguin necessàries per a esclarir tot el relacionat amb aquest assumpte". "Així mateix, volem traslladar que som els primers interessats en què la justícia segueixi el seu curs i es depurin responsabilitats. Les suposades accions individuals d'una persona que en el seu moment va formar part de la nostra institució no poden tacar d'aquesta manera tan nociva la nostra imatge i honorabilitat", prossegueix el comunicat que s'està movent entre col·legiats actuals i passats. "DE LA MÀ DE LA RFEF" Aclareixen en el text que actuaran "amb la màxima contundència", actuant "sempre de la mà del CTA i de la RFEF". Segons han relatat a aquest diari les fonts arbitrals consultades, la signatura del document està sent massiva tant per part dels col·legiats actuals com els d'èpoques passades i s'espera una gran afluència a la roda de premsa de Les Fregues del dijous per a donar una imatge d'unitat en el rebuig a les pràctiques d'Enríquez Negreira. Fins al moment, l'únic pronunciament de l'estament arbitral ha estat a càrrec de Xavier Estrada Fernández, àrbitre VAR en l'actualitat i en actiu com a jutge de camp durant part del període investigat. El col·legiat català ha decidit querellar-se contra l'exvicepresident del CTA per presumpta corrupció esportiva.