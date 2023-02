El Reial Madrid i l'FC Barcelona s'enfrontaran aquest dijous al Santiago Bernabéu per a disputar la segona semifinal de la Copa del Rei 2022/2023.

El conjunt blanc rep al Barça després d'empatar a casa contra l'Atlètic de Madrid, un resultat que, després de la derrota dels culers a Almeria, ha servit per a escurçar a set punts l'avantatge del FC Barcelona en Lliga. Després de la clamorosa victòria a Anfield contra el Liverpool (2-5), els ànims de l'entorn blanc han tornat a créixer. No obstant això, el Reial Madrid disputarà l'anada de l'eliminatòria amb les baixes de Mendy, Rodrygo i Lloa.

Per l'altra part, el Barça arriba a la trobada amb dues derrotes consecutives. L'eliminació del conjunt blaugrana de l'Europa League davant el Manchester United i la derrota de lliga davant l'Almeria per 1-0 ha generat dubtes a la ciutat comtal. El Barça ha passat d'estar en el seu millor moment de la temporada a perdre dos partits consecutius amb importants baixes per lesió. El FC Barcelona afrontarà l'anada de la semifinal de Copa amb les baixes de Pedri, Dembélé i Lewandowsky. Ansu Fati és dubte per al partit.

Dijous que ve es disputarà el tercer clàssic de la temporada. El primer se'l va emportar el Reial Madrid en la trobada de lliga disputada al Bernabéu. No obstant això, el segon el va guanyar el FC Barcelona en la final de la Supercopa d'Espanya. L'anada de la semifinal de Copa serà el primer dels tres clàssics que queden per davant durant aquesta temporada, els dos partits de Copa al costat de la trobada de lliga al Camp Nou de la segona volta.

Horari i on veure per TV el Reial Madrid - FC Barcelona

El Reial Madrid i l'FC Barcelona disputaran l'anada de la segona semifinal de la Copa del Rei dijous que ve 2 de març a les 21 hores. La trobada es podrà veure en obert per TV a través de La 1 i també a través del canal de pagament #Vamos de Movistar+.