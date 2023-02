Els mundials d'esquí de muntanya han arrencat des del seu vessant competitiu amb una medalla d'or i dues de bronze per als representants de les nostres comarques. Laia Sellés, del CE Cerdanya Skimo, ha aconseguit la victòria en la modalitat esprint de la categoria sub-18. Després, els integrants de l'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà Ot Ferrer i Maria Costa s'han endut el bronze en la categoria sub-23. A més, tots dos han arribat a les semifinals de la prova absoluta que, en la categoria masculina, s'ha endut el gran favorit, el banyolí de l'Ski Club Camprodon Oriol Cardona.

Així, en la competició inaugural, Sellés ha estat quarta en les classificatòries i, juntament amb Erola Rocías, dels Mountain Runners, ha passat a semifinals. Allà ha fet el millor temps, amb 14 segons d'avantatge sobre la txeca Eva Matejovicova, a qui també ha superat en la final per 45 segons. El podi l'ha completat la italiana Melissa Bertolina, a quatre segons de la plata i amb tres respecte d'Erola Rocías, que ha acabat quarta.

De dos en dos

Qui ha sumat dues medalles han estat els competidors dels Mountain Runners del Berguedà en la categoria sub-23. Tots dos han estat eliminats en les semifinals de la competició sènior, però han estat els tercers millors de la seva categoria i, per aquest motiu, han ascendit al podi.

En homes, Ferrer ha superat la primera ronda amb el quart millor registre, la qual cosa el permetia pensar en finalitzar dels sis primers, la qual cosa li hauria obert les portes de la final absoluta. De fet, també ha superat els quarts de final, però s'ha quedat fora de la ronda decisiva per quatre dècimes. Finalment ha estat setè en sèniors i tercer en júniors, superat pel francès Robin Galindo i pel suís Matteo Favre.

En dones, Maria Costa també ha arribat fins a les semifinals, però allà s'ha quedat a tres segons per entrar a la ronda decisiva. Costa ha estat sisena en el total i tercera sub-23, només vençuda per l'helvètica Caroline Ulrich i per la italiana Katia Mascherona.

Pel que fa als altres representants de casa nostra, Marta Garcia (CE Cerdanya) ha caigut en semifinals en la categoria absoluta i el seu company Albert Pérez ha estat 14è en sub-23. En sub-20, Tomeu Comellas (Runners) ha estat sisè i Eric Baños, 13è en homes i Ares torra, sisena i Berta Guitart, 15a, en dones. Dimecres es disputarà la cursa vertical.