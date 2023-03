El Cadí la Seu ja sabia quan va viatjar a Turquia que l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurocup Women havia quedat sentenciada al Palau (61-86 per a les turques) però no s'ha pres amb relaxació la tornada a Istanbul. El conjunt de Jordi Acero ha caigut per 75-65 en un partit en què no ha deixat que les otomanes, molt superiors des de tots els punts de vista, s'escapessin tant com en l'anada. També és cert que l'equip local, amb tot decidit, no ha anat a fons.

Mentre espera la incorporació de Vucetic a l'equip, el Cadí va competint. Tal com va passar en l'anada, ha aguantat bé el rival en l'inici, però el domini de McCowan a la pintura ha ajudat a que el Galatasarany marxés amb nou punts de renda (21-12) al final del primer quart. De fet, la distància ha pujat fins als 18 punts (36-18) en el segon parcial, quan Laia Raventós ha ajudat a rebaixar-la abans del descans (40-27). El tercer quart ha estat per a un Cadí que l'ha guanyat per 15-20, amb una bona aportació d'una Jewel Tunstull que ha acabat com a màxima anotadora del seu equip amb 14 punts. Les visitants s'han arribat a acostar a cinc punts (57-52). Però els triples de les amfitriones, que no volien perdre el partit, les ha fet arribar al final amb deu punts tranquil·litzadors. GALATASARAY CAGDAS: Prince 5, Alben 7, Nacickaite 4, Stevens 12, McCowan 20 -cinc inicial- Bilgic 4, Jurjane 13, Pulvere 5, Yildizhan 2 i Canitez 3 CADÍ LA SEU: Ramette 1, Watts 10, Strautmane, Bahí 12, Tunstull 14 -cinc inicial- Kovacevic 12, Raventós 8, Brotons 2 i Soler 6 ÀRBITRES: Tomasovic (SVK), Velikov (BUL) i Jurcevic (CRO) PARCIALS: 21-12, 40-27 (descans), 55-47, 75-65