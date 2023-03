Els Bombers de la Generalitat, conjuntament amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu, han presentat aquest dimecres la 5a edició de la Vertical Montserrat. Els participants de la prova, que se celebrarà el 20 de maig, hauran de pujar els 2.180 esglaons que separen l'estació inferior del Funicular de la Santa Cova de Montserrat de l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i superar els 388 metres que hi ha de desnivell.

L'acte, que ha tingut lloc a l'espai de Caixa Fòrum de Barcelona, ha estat presidit pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, acompanyat del president de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme, Toni Sanmartí, i del director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, Oriol Bota. El conseller Elena ha posat en valor que "la tasca del cos de Bombers va molt més enllà del que s'acostuma a veure, i aquesta cursa és un bon exemple de la tasca tantes vegades invisibilitzada dels cossos de seguretat i emergències de Catalunya d'acompanyar la ciutadania en moments complicats".

La cursa, creada el 2017 pels Bombers de la Generalitat i organitzada conjuntament amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu, s'emmarca dins el projecte solidari Bombers amb Causa. És una de les competicions més exigents de l'Estat espanyol i està inclosa dins del circuit internacional Towerrunning World Association. "Aquesta cursa és èpica, exclusiva i única. Expressa molt bé el que és el servei públic i els valors del cos de Bombers, un cos modern, solidari i responsable, respectat i valorat ", ha expressat Elena.

Una cursa solidària

El conseller també ha remarcat que des de la seva creació fins l'any passat, la Vertical Montserrat ha recaptat 619.556 euros i ha finançat beques de recerca i investigació de malalties materno infantils, i projectes socials relacionats amb la infància.

Els objectius de la prova, totalment solidaris, són aconseguir fons per finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a la infància en risc d'exclusió ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu, a més de fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport.

La Vertical compta amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Abadia de Montserrat i el Patronat de la Muntanya de Montserrat, així com amb la col·laboració, entre altres, de Creu Roja de Catalunya i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

El 2022, quasi 200 participants

La Vertical de Montserrat de l'any 2022 va comptar amb l'assistència de gairebé 200 participants. També la van córrer 39 bombers i, per primera vegada, 3 bomberes, entre els quals 17 (16 bombers i 1 bombera, guanyadora de la seva categoria) eren del Cos de Bombers de la Generalitat. La resta de bombers i bomberes provenien de diferents cossos: Bombers de Barcelona, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Diputación de Zaragoza i dels Sapeurs-Pompiers de França.

L'edició d'enguany segueix apostant per la categoria Inclusiva, adreçada a persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, auditives o visuals. En la presentació hem comptat amb la presència d'en Christian Garcia, que ens ha explicat la seva experiència dient que ha estat una oportunitat per adonar-se'n que "es poden superar molts obstacles malgrat les dificultats".

La categoria més solidària és la de 'Som Un Equip', dirigida a persones, empreses, clubs esportius i altres organitzacions, on hi podran participar amb dos representants després d'haver aconseguit un repte solidari de 500 euros. L'any passat van participar 17 equips i enguany el repte és aconseguir-ne 30.

Per a Oriol Bota, director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, aquesta categoria ajuda a fer créixer la dimensió solidària de la cursa implicant molts actors que "creen un vincle més enllà de la responsabilitat social que fan que la Vertical Montserrat sigui única i un projecte amb ànima".

Per segon any consecutiu, LaXarxa TV retransmetrà en directe per les televisions locals d'arreu de Catalunya la Vertical Montserrat i també es podrà seguir la cursa des de la plaça del Monestir, punt on és recullen els dorsals i té lloc l'acte de lliurament de premis, on estarà instal·lada una pantalla gegant.

Per a aquelles persones que vulguin col·laborar, però que no puguin córrer la cursa, s'ha habilitat un 'Dorsal Zero' per ajudar a tirar endavant els projectes de Sant Joan de Déu amb la infància en risc que estarà operatiu fins l'endemà de la cursa.