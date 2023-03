Cinc victòries i un empat en les últimes sis jornades de lliga disputades al grup 2n de la Segona Divisió Catalana Femenina. Després d'un primer període en el qual la manca de fluïdesa ofensiva va caracteritzar el joc de les manresanes, el FC Pirinaica va oferir la seva millor versió a la represa i va golejar el CF Capellades (6 a 1). Les vermelles pugen fins al tercer lloc a la taula classificatòria (34 punts), això sí, amb dos partits jugats més que el quart, el FC Pirineus Starc Hotel (31).

Les jugadores de Denis Prado van assumir la iniciativa ofensiva des dels primers minuts de joc, però de seguida es va poder constatar que la lenta circulació de la pilota de les vermelles facilitava la tasca defensiva de l'equip entrenat per Gerard del Barrio. Així doncs, els febles embats ofensius de les locals eren innocus i Marina Soler va neutralitzar l'assistència de Marina Vilardell envers Júlia Cebrià (min 9). Les prestacions de les capelladines van créixer en els següents minuts i fins i tot Dennise Liébana i Nerea Bartrolí van trenar una bona jugada d'atac que Aida Just no va poder culminar amb una rematada efectiva (min 23).

El servei del primer córner favorable al conjunt anoienc va propiciar la sorpresa (min 32). La defensa manresana no va encertar a refusar amb contundència la rematada inicial i Glimer Acuña va desviar a gol el xut a boca de canó de Nerea Bartrolí (0 a 1). El marcador advers va esperonar les amfitriones i Núria Castaño va estar a punt de replicar amb una perillosa rematada creuada que va sortir ben a prop del pal esquerre de la porteria defensada per Martina (min 33). Quatre minuts després, Cristina Puigmartí va armar una gardela des de la frontal de l'àrea de penal groc-i-negra que va fregar el travesser. Una precisa centrada des de la posició d'extrem dreta de la central Noura Boukrik va facilitar a Marina Vilardell neutralitzar l'avantatge del CF Capellades (min 41). La destre interior va controlar de primera i, tot seguit, va etzibar una rematada inapel·lable a boca de canó, al primer pal (1-1).

La golejadora vermella Luminita Iacov i la defensa Carla Mateo es van incorporar al joc a l'inici de la represa. No endebades, Denis Prado va canviar la posició d'algunes de les seves jugadores i Eli Duran va passar de liderar la defensa local a dinamitzar el joc ofensiu del FC Pirinaica com a mitja punta per la banda dreta. La qualitat i determinació d'aquesta futbolista van propiciar la remuntada. Primer, Eli Duran va protagonitzar una mortífera incursió en diagonal que va esbotzar la defensa groc-i-negra i va superar la sortida desesperada de Martina amb una subtil rematada rasa (min 49). Un minut i divuit segons després, Eli Duran va penetrar com a extrem per la dreta i va assistir Luminita Iacov. La davantera va intentar armar el xut en dues ocasions sense aconseguir-ho i, finalment, la pilota va anar a parar a la posició de Marina Vilardell, que va batre Martina amb una oportuna rematada rasa ajustada a la base del primer pal (3 a 1).

La resta del segon període va ser un monòleg del FC Pirinaica. La portera capelladina Martina va aconseguir conjurar els xuts a boca de canó de Luminita Iacov (min 62), Cristina Puigmartí (min 66) i Eli Duran (min 66), així com l'intencionat servei de falta executat per Sheila Artigas des de més enllà de 15 metres de la frontal de l'àrea de penal (min 69) i la rematada creuada de Marina Vilardell (min 73). Tot i la seva brillant actuació, la portera visitant no va poder impedir el hat-trick de Luminta Iacov en el tram final de la confrontació. Una centrada d'Eli Duran va facilitar el primer gol de Iacov (min 74) i un assistència de Núria Canal el segon (min 76). Per últim, Iacov va aprofitar el fallit refús de la defensa capelladina arran de la centrada des de l'esquerra de Glimer Acuña per establir el marcador definitiu (min 90).

Suspès el partit entre el CE Moià i el FC Pirineus Starc Hotel per una pedregada amb 0 a 4 a l'electrònic

Una intensa pedregada va obligar a suspendre la confrontació que protagonitzaven el Club Esportiu Moià i el FC Pirineus Starc Hotel de la Seu d'Urgell al Municipal de Moià (minut 54). Aleshores, el marcador reflectia un contundent 0 a 4 favorable a les urgellenques. Gemma Ribera va avançar el conjunt de l'Alt Urgell a l'electrònic (min 11) i les golejadores Queralt Llompart (min 35) i Beatriz de Oleza (min 36) van sentenciar el guanyador abans del descans. Un gol en pròpia porteria de la central moianesa Joana García de Mendoza (min 49) va precedir la suspenció d'un duel que ambdues formacions estudien pactar no reprendre.

Meritòria igualada del CE Navàs al feu del Jàbac i Terrassa, segon classificat

El Club Esportiu Navàs va signar unes meritòries taules a l'egarenc Municipal de Can Jofresa, el terreny de joc del segon classificat, el Jàbac i Terrassa (1 a 1). Judith Aguayo va donar avantatge a les bagenques i Ainoa Segura va reequilibrar el marcador a la represa (min 55). Després de la disputa de la dissetena jornada, el CE Navàs és setè a la classificació (24 punts). Pel que fa als llocs de privilegi, la UD Can Trias va golejar l'ENFAF Andorra B (4 a 0). El conjunt del Vallès Occidental lidera el campionat. Ha sumat 39 punts en 16 partits jugats. Rere seu trobem el Jàbac i Terrassa (35 punts en 15 partits), el FC Pirinaica (34 en 16) i el FC Pirineus Starc Hotel (31 en 14).

Per últim, assenyalar que el FC Montmajor va cedir sense pal·liatius al feu de l'Olímpic Can Fatjó (4 a 1). El quinzè gol marcat a la lliga per Martina Vilà va minimitzar la derrota de les berguedanes. El partit que havien de jugar el CD Badia i la UE Calaf es va ajornar.

Valuós empat del CE Berga a Figueres i enèsima derrota del Club Gimnàstic de Manresa i del CF Solsona

El Club Esportiu Berga va ser l'únic equip de l'àmbit informatiu de Regió7 que va puntuar a la Primera Divisió Catalana Femenina. Les blanc-i-vermelles van signar una meritòria igualada al terreny de joc de la UE Figueres (3 a 3) i han puntuat en les últimes sis jornades de lliga disputades (dues victòries i quatre empats). Talia Soto (min 4) va replicar el gol inicial de la figuerenca Laia Palomeras (min 1) i Ona Rodríguez (minuts 35 i 50) va avançar les berguedanes en dues ocasions a l'electrònic. Les dues vegades però, les amfitriones van aconseguir neutralitzar l'avantage visitant.

Per la seva banda, el Club Gimnàstic de Manresa va cedir al feu del FC Vic Riuprimer B (4 a 1) i el CF Solsona al terreny de joc de l'ENFAF Andorra (2 a 0). Ni les manresanes ni les solsonines van poder sorprendre al vuitè i al cinquè classificats, respectivament. Per tant, el CF Solsona (19 punts) continua a la quinzena posició a la classificació del grup 2n de la Primera Divisió i el Club Gimnàstic de Manresa (17) a la setzena, la primera que aboca al descens de categoria. El Club Esportiu Berga és catorzè (22 punts).

Pel que fa al grup 1r, tant el CE Òdena com el CF Martorell van perdre. La derrota de les martorellenques al camp del CF Verdú Vall del Corb (5 a 3), un oponent directe en la lluita per aconseguir la permanència, és especialment transcedent, doncs la formació blanc-i-vermella tanca la classificació amb els mateixos punts (7) que el fanalet vermell, la barcelonina UD Parc. Un doblet d'Ainhoa Alonso (minuts 25 i 42) va donar un substancial avantatge a les visitants (1 a 3) que les jugadores entrenades per José Luis Serrato i Iván Lorca no van saber conservar a la represa.

El CE Òdena va encaixar la tercera derrota consecutiva en el duel que va enfrontar les anoienques i el FC Sant Cugat B (1 a 3). Tot i aquest marcador advers, les odenenques són catorzenes (16 punts) i tenen un coixí de sis punts respecte al CF Verdú Vall del Corb, la primera formació immergida a la zona de descens.