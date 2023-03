El Barça jugarà la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, d'aquí a un mes, amb un gol a favor i amb l'avantatge de fer-ho a casa. Com si fos la Reial Societat dels anys vuitanta, o els equips italians dels seixanta, els blaugrana van fer un exercici defensiu lloable i un partit amb la pilota als peus oblidable per guanyar al Bernabéu de la manera més inesperada. Una jugada de rebot permet un triomf meritori, amb les baixes de Dembélé, Pedri i Lewandowski, però preocupant si és que s'ha de jugar més vegades d'aquesta manera.

L'equip de Xavi ha afrontat el partit amb les baixes ja conegudes i sense cap sorpresa. Si de cas, la baixa de Christensen d'última hora per un cop a un peu en l'entrenament de dimecres. I la primera part ha sortit dura i brusca, segurament per la falta de cura dels dos contendents a l'hora de mantenir el control de la pilota, la qual cosa ha derivat en moltes accions dividides, cops i protestes. En aquest sentit, el cas Negreira es nota cada vegada més i qualsevol decisió que els aficionats locals creuen que beneficia el Barça és el doble d'escridassada.

El Madrid ha portat el control del partit durant la primera meitat. Ha jugat més al camp blaugrana i s'hauria pogut avançar en el primer minut en una pilota llarga en què Modric, molestat per Marcos, ha rematat al lateral de la xarxa. L'assistent havia aixecat la bandera, però el VAR hauria concedit el gol. El Barça no podia connectar amb els centrecampistes, amb continuades pèrdues de pilota, i ha patit un altre ensurt en una bona elaboració blanca, pilota de Vinícius, amargat per Araujo durant tota la primera part. Benzema, en un exemple de la gran qualitat que té, ha rematat a la xarxa, però aquest cop sí que era fora de joc.

Sobre el minut 20, el Barça sí que ha pogut vèncer la pressió i fer-la ell sobre el Madrid. No tenia gaire presència a dalt, amb Ferran corrent a l'espai i Raphinha sense poder marxar de Nacho, però ha amenaçat com en un gol anul·lat a Kessié per clar fora de joc. Ha estat precisament l'ivorià qui ha tret partit d'un error de Camavinga. Ferran l'ha assistit i aquest ha rematat sobre la sortida de Courtois. El porter belga ha refusat, però Mililtao i Nacho, en aquest ordre, s'han introduït la pilota a la porteria.

Aquí el partit encara s'ha embrutat més, amb una targeta a Vinícius per un ippon de judo de De Jong i protestes impunes del brasiler, i el Bernabéu reclamant targetes a Gavi contínuament. Una errada de Busquets ha permès un xut alt de Modric al minut 33, i el Barça ha amenaçat amb una bona contra en què Gavi ha centrat malament. Una gran assistència de Kroos, enviada a les bromes per Carvajal, ha estat l'epíleg d'una primera part farragosa i aspra.

Resistint el setge

La represa ha estat anguniosa per al Barça, sobretot els primers vint minuts. El Madrid ha sortit amb una marxa més i ha posat setge sobre la porteria de Ter Stegen. Primer, Araujo ha evitat una rematada de Vinícius i, després, un xut de Camavinga ha sortit alt. Els blancs tancaven el rival a l'àrea, com si fos l'atac d'handbol que els blaugrana han acostumat a fer històricament i un xut de Modric alt ha tornat a portar perill.

Però curiosament, un canvi ofensiu d'Ancelotti ha tallat la inèrcia. L'entrada de Rodrygo per Nacho ha fet endarrerir Kroos i treure Camavinga de la construcció i això ha permès al Barça respirar i poder sentenciar. Perquè de fet, les millors ocasions de la segona part han estat visitants. Primer, Raphinha no ha superat Camavinga en un u contra u; després, ha centrat cap a Ferran, que no hi ha arribat de poc; i finalment, quan l'extrem brasiler ha estat canviat, Ansu ha evitat un gol cantat de Kessié en rebotar-li la pilota que entrava a la porteria en una gran acció de Ferran per la dreta.

Semblava que el conjunt barcelonista podria sentenciar en una contra, però el problema radicava en què no tenia la pilota per sortir. Busquets i De Jong estaven incrustats en una defensa que ha fet un exercici de concentració i el Madrid cada cop es desesperava més. Ancelotti s'ha jugat la carta del gironí Álvaro Rodríguez, que ja li va anar bé contra l'Atlètic de Madrid, però només va acostar-se un cop al gol, en un intent de rematada de cap en què va fer falta a Ter Stegen. En un tram final de molts nervis, i sis minuts i mig de descompte, el Barça arrenca un 0-1 que, tal com està l'equip en les últimes setmanes, no és garantia de res. Potser el millor és que encara falta molt per a la tornada i es podran recuperar peces clau per no haver de posar més autobusos davant de la porteria.