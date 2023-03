El palista del CTT Esparreguera Jordi Morales va quedar segon en el Paraopen d'Egipte de la classe 7, la primera competició internacional que afronta durant aquest any 2023.

Morales va guanyar els dos primers partits del seu grup davant de dos jugadors egipcis. En el primer, va vèncer Abousteit Abdelmoneim per 3 sets a 1 (8-11, 11-5, 11-9 i 11-3) i en el segon, va ser millor que Mahmoud Bashir per 3-0 (11-3, 11-2 i 11-5). Va quedar exempt en quarts i, en semifinals, va superar el francès Kevin Dourbecker per 3-1 (11-3, 17-19, 11-5 i 11-5), En el duel per l'or, va caure per 11-8, 11-5, 10-12 i 11-7.