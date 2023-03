Oriol Rosell (Puig-reig, 1992) ha canviat Missouri per Califòrnia. La setmana passada es va saber que havia fitxat per Los Angeles Galaxy, equip en el qual continuarà un periple estatunidenc que va arrencar a Kansas City, on va guanyar un títol de lliga, del 2012 al 2014, i va continuar a Orlando (2019-21), amb retorn posterior a l’equip amb el qual s’havia proclamat campió. La lliga va començar el cap de setmana passat, però el derbi de la ciutat, amb l’actual campió, Los Angeles FC, va haver de ser ajornat per una sorprenent nevada a una ciutat on no neva mai.

S’esperava arribar a Los Angeles i trobar-se aquest panorama?

No m’ho esperava. Sempre havia sentit que a Califòrnia feia tan bon temps. Es preveia un partit important per arrencar amb el derbi. Volien obrir el Rose Bowl de Pasadena amb 90.000 espectadors. No és l’estadi habitual dels Galaxy, que juguen al Dignity Health Sports Park. Va ser una llàstima, però l’han passat al 4 de juliol per celebrar el Dia de la Independència.

Com ha anat, això de canviar Kansas City per Los Angeles?

Va ser una mica inesperat. A final de temporada no vaig tenir el protagonisme que volia i anàvem amb els ulls oberts per si apareixia alguna cosa que valgués la pena. Va sorgir quan menys ens ho pensàvem i n’estic molt content. Aquest canvi el veig per a millor. Els Galaxy tenen una filosofia de joc que s’adequa molt a les meves característiques i la qualitat dels seus jugadors propicia que puguin fer un futbol de l’estil Barça.

Que hi hagi jugadors com Riqui Puig hi ha ajudat?

No hi ha ajudat directament, però quan prens una decisió mires els jugadors que hi ha perquè vols anar a un equip guanyador. Havent-hi el Riqui, Chicharito Hernández, Douglas Costa o Martín Cáceres, a part d’altres que no tenen tant nom, però sí qualitat, és més fàcil.

L’any passat, la lliga la va guanyar l’altre equip de Los Angeles. Hi ha moltes ganes de tornar-los la moneda?

Hi ha molta rivalitat, i que guanyessin ells, un equip històric com els Galaxy, que sempre vol ser a dalt, ho té clavat. Volen tornar a tenir la posició anterior i estan en el camí d’aconseguir-ho.

A Los Angeles FC hi ha jugadors del planter del Barça com Ilie o Palencia. S'hi sentirà més acompanyat, a la ciutat?

Sempre està bé tenir d’altres catalans a prop. Al final, sempre te n’acabes trobant. A Kansas City tenia l’Andreu Fontàs, aquí hi ha tots aquests. Sempre és bonic compartir-hi moments, ni que siguin adversaris, i parlar el nostre idioma.

Com es troba vostè davant d’aquest repte?

Em trobo molt motivat i físicament molt bé. He vingut a sumar. Fa molts anys que soc a la lliga i puc aportar l’experiència que abans no tenia. Intentarem guanyar títols, que al final és el que queda.

Després de l’etapa a Portugal va tornar a l’MLS abans de la pandèmia. És la lliga que millor s’adapta a les seves característiques?

Les vegades que hi he estat és quan he tingut més èxit. El nivell de vida, com està creixent la lliga, el tipus de jugador, els estadis i l’organització sempre m’ha cridat l’atenció. Veure que hi ha un futur molt brillant a davant fa que estigui bé aquí i amb ganes de seguir aportant a aquest creixement.

La lliga, precisament, ha crescut molt, amb 29 equips i un nou contracte amb Apple TV. Com es nota, aquesta evolució?

Es percep molt. Han construït molts estadis, han portat molts jugadors de fora i ara comencen a exportar talent a Europa. Com a estructura, cada cop hi ha més aficionats i públic. Amb el contracte amb Apple TV t’adones que la gent s’ho pren seriosament i és accessible a tothom.

Estats Units serà la seu principal del Mundial 2026. Es nota, en els aficionats?

Doncs sí. Encara falten tres anys, però la gent està emocionada per rebre’l. Les ciutats que seran seu estan contentes perquè portarà molt turisme i creixement a la zona. Penso que serà un abans i un després per a la lliga.

Per acabar, li demano pel Puig-reig, que va pujar i està fent una gran temporada a Segona. Veu retirant-s’hi, d’aquí a força anys?

Els vaig seguint per les xarxes socials, sobretot, i em fa molt feliç que a l’equip del poble els vagin bé les coses i deixin el nom ben amunt. Sobre si m’hi veig (riu), mai no se sap, però em sembla que quan pengi les botes, les penjaré i faré alguna altra cosa. Ho deixo obert.