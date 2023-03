Tots els camins passen per guanyar dissabte el Fuenlabrada. Si el Baxi Manresa té esperances de salvar-se aquesta temporada, no pot fer res més si no vèncer l'únic conjunt que ha guanyat tan poc com ell en aquest curs, el combinat madrileny que preparar Óscar Quintana, que encadena tretze jornades consecutives sense conèixer la victòria. I si ho fa per més de quatre punts, per superar el 101-97 del duel disputat a la primera volta al pavelló Fernando Martín, doncs molt millor.

La bona notícia per als manresans és que, per primer cop durant tota la temporada, tenen tot la plantilla a punt. En els pocs minuts que s'ha obert l'entrenament a la premsa, s'ha vist evolucionar tots els jugadors, fins i tot Vaulet i Badio, que van arribar dimecres dels compromisos internacionals. Qui no es va veure va ser l'estonià Matthias Tass, amb qui Pedro Martínez ja va dir que no comptava abans de l'aturada, però del qual el club encara no ha informat que hagi marxat a una altra formació.

Sobre la importància del duel (18 hores, Movistar Deportes 2 i Ràdio Manresa), Martínez ha volgut relativitzar en dir que "és el partit més important de l'any perquè és el proper. Segur que és un partit igualat. Ells tenen les mateixes victòries i l'avantatge que ens van guanyar allà. Intentarem estar tranquils i fer tot el bàsic el millor que poguem". Malgrat aquesta crida a la calma, ha reconegut que "no" estan tranquils. "Qui ho estigui és que, o no té sang, o li sua tot. Estem òbviament nerviosos, però cal conviure-hi. Millor això que estar passotes, que no ho estem. Al final és un joc i intentarem competir, però un guanya i l'altre perd".

L'entrenador dels bagencs va lamentar que alguns jugadors "hagin arribat molt tard" de les finestres FIBA. A més, Vaulet "tenia un problema de jet lag important. Ens hem entrenat tres dies tots junts, el primer cop aquest any que passa. Esperem que això continuï". Respecte dels efectes de l'aturada, admet que resta capacitat competitiva, "però al Fuenlabrada també li passa. Si no jugues la Copa i venen les finestres després, és un problema, però hem intentat competir una mica més entre nosaltres en els entrenaments i aprofitar el temps".

En aquest sentit, "si estem tots a punt, determinades associacions o coses que han de sortir sense pensar, que surtin. Quan s'entrena molt és positiu. Si en lloc de tres dies haguessin estat trenta, hauríem arribat al nostre millor moment".

Canvis en el rival

Sobre què espera del Fuenlabrada, Martínez espera un partit igualat. "Tenim moltes estadístiques semblants i han fet molts canvis com nosaltres, com dos pivots que entren i un base que va jugar l'altre dia. Tenen tres jugadors titulars que no tenien i això provoca incertesa sobre com jugaran". Sobre el fet que aquests siguin els dos pitjors equips en el rebot de l'ACB, "el problema de parlar d'estadístiques és que tots dos hem fet molts canvis. Els problemes que tenies abans, ara són menys problemes. Hem de donar el millor de nosaltres, en rebot, balanç defensiu, defensa de l'u per u i les coses bàsiques" per guanyar.

Aquest dissabte comença una fase de quatre setmanes amb partits entre setmana i cap de setmana, amb tres de Champions i l'endarrerit de Tenerife a la lliga. El tècnic no ha volgut avançar-se i ha explicat que "l'important és el partit del Fuenla. A la classificació europea estem bé, però ara jugarem tres partits a fora. No hi ha cap equip descartat. Però no estem pensant en el Fuenlabrada i després ja ho farem en els turcs".