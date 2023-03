El clàssic de Copa del Rei 2022-23 del passat dijous va deixar una seqüència una miqueta incrèdula en la gespa del Santiago Bernabéu.

Passat l'equador de la primera part, concretament en el minut 24, Vinicius Jr i Frenkie de Jong es van enganxar en una pugna amb la pilota, i el brasileñó va agafar pel coll i va tirar al sòl a l'holandès.

Moments després de l'acció, amb diversos jugadors del Barça demanant la targeta vermella per a l'atacant blanc, Munuera Montero va explicar a Militao per què solament va treure la groga al seu company i no a l'holandès.

Segons es pot llegir en els seus llavis, el col·legiat argumenta: "Eder... Eder, escolta'm. Li agafa, d'acord? Li agafa del coll i li tira al sòl".

🗣️ La conversación entre Munuera Montero y Militao sobre la amarilla a Vinicius



¿Qué crees que le dice el colegiado?#ElClasico #LaCopaRTVE pic.twitter.com/L0Or1OMBVE — Teledeporte (@teledeporte) 3 de marzo de 2023

Encara que en molts mitjans digitals existeix el dubte de si l'àrbitre de Jaén va indicar a Militao que era vermella, en el moment en què li diu "li agafa", tot sembla suggerir, que va ser així.

Precisament, Iturralde González, exárbitro de Primera Divisió, va assegurar en el 'Carrusel Esportiu' de la Cadena SER que el brasiler degué veure la segona groga després de les protestes a aquesta acció. "Un àrbitre TOP com Munuera Montero no pot permetre que un jugador se li encari i li assenyali amb el dit", afirmava.