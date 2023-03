L’NBA investiga un vídeo en què Ja Morant, jugador dels Memphis Grizzlies, mostra una pistola en un club de striptease.

La gravació, que s’ha fet viral en les xarxes, va ser extreta del compte d’Instagram de l’esportista, per on ell mateix va retransmetre el moment en directe aquest dissabte de matinada.

En relació amb aquest succés, Mike Bass, portaveu de l’NBA, ha comunicat: «Estem preocupats per una publicació en les xarxes socials que involucra Ja Morant i ho estem investigant».

4kt Ja in the Skrip club wit the blicky. pic.twitter.com/mFEOvZ5MVY — DJ Akademiks (@Akademiks) 4 de marzo de 2023

L’estrella de 23 anys, ja s’havia fet sigut viral per ’un informe del The Washington Post d’aquesta setmana que el vinculava una suposada baralla amb un jove de 17 anys i a suposades amenaces contra un guàrdia de seguretat d’un centre comercial. Segons els registres policials del comtat de Shelby (Tennessee), no es van presentar càrrecs per cap dels dos incidents, l’estiu passat.

En el primer incident, el ‘Washington Post’ va informar que un menor va afirmar haver rebut almenys 12 cops de puny de Morant durant un partit entre amics a casa de Morant a Eads, Tennessee, el 26 de juliol.

Tot va començar quan els dos es van embolicar en un aldarull verbal que va pujar de to, cosa que va provocar que l’adolescent colpegés Morant a la cara amb la pilota de bàsquet, una acció que el menor va afirmar que va ser accidental. L’adolescent va explicar a la policia que el jugador de l’NBA va sortir amb una pistola visible a la seva cintura.

Morant va admetre a la policia que havia colpejat l’adolescent, però que aquest havia sigut l’agressor, per la qual cosa va presentar la seva pròpia denúncia policial unes setmanes després, segons el ‘Post’. Un portaveu del fiscal de districte del comtat de Shelby va explicar al mitjà nord-americà que «no hi havia prou proves» per presentar càrrecs contra Morant o l’adolescent.

En el segon incident, un guàrdia de seguretat d’un centre comercial va afirmar haver sigut empès per membres del seguici de Morant a l’aparcament després de demanar-los que marxessin.

El contratemps va començar quan la mare de l’esportista professional es va embrancar en una disputa amb un treballadors d’una botiga dins el centre comercial. Va trucar a Morant, que es va presentar amb nou amics, amenaçant el treballador, que el va denunciar.

Morant està fent una mitjana de 27,1 punts, 8,2 assistències i 6,0 rebots en 53 partits (tots com a titular) aquesta temporada. Va ser convocat per segona vegada consecutiva per al Partit de les Estrelles.