El Barça s’apropa al títol de Lliga després de guanyar el Vila-real per 5-0 en una jornada dominical marcada per dos retorns: la defensa Jana Fernández, de Sant Esteve Sesrovires, va tornar al terreny de joc després d’un any i 19 dies lesionada, en un Estadi Johan Cruyff que novament va registrar una assistència de més de cinc mil espectadors (5.026); per la seva part, l’habilidosa extrem noruega Caroline Graham Hansen va posar punt final a l’absència que va iniciar el 27 d’octubre, quan es va haver de retirar durant el partit de Champions al camp del Rosengard, i es va endur la pilota a casa després de signar un hat trick en vint minuts.

Després de l’aturada per seleccions, els quatre primers del campionat van obtenir quatre valuoses victòries. El Barça es va desfer del Vila-real amb gols d’Oshoala i Paralluelo, a la primera part, a més del triplet de Graham Hansen a la segona, i es manté imbatut després de vint jornades. Li trepitja els talons el Real Madrid, que es va desfer de l’Alhama per 1-5, amb gols de Weir, Oroz, Athenea, Esther i Vicente en pròpia portèria. Les blanques són a cinc punts i el darrer dissabte de mes visiten el feu barcelonista en un duel que es presenta decisiu. Abans, però, unes i altres tindran compromisos de gran dificultat. Sense anar més lluny, el Madrid visita l’Atlètic en la propera jornada, mentre que el Barça jugarà contra un Llevant que es manté tercer després de golejar el Sevilla per 2-4. Probablement, el duel més complicat que li queda a l’equip de Giráldez fora de casa perquè al davant hi tindrà un rival en forma. Dos gols d’Érika i dos més de Pinto van sentenciar ahir un Sevilla que s’havia avançat al primer minut amb un gol de Martín-Prieto. Messeguer va escurçar diferències al final. Real i Llevant ocupen, juntament amb el Barça, les tres places que donen accés a la propera Lliga de Campions. Dos gols d’Ajibadje van donar tres punts a l’Atlètic en la visita al camp de la Reial Societat. Amaiur va empatar el partit de forma provisional, però els punts van volar cap a Madrid. En la zona baixa, males notícies per l’Alabès, que continua cuer en encaixar una golejada davant el Madrid CFF (5-1), mentre que el Levante Las Planas va rescatar un punt a casa davant el Betis (2-2) amb un gol de Mari Paz al 84. RESULTATS Sp. Huelva-Ath. Bilbao..............2-3 Reial Societat-At. Madrid.........1-2 Madrid CFF-Alabès...................5-1 València-Granadilla...................2-1 Alhama-Reial Madrid................1-5 FC Barcelona-Vila-real..............5-0 Sevilla-Llevant...........................2-4 Llevant Les Planes-Betis..........2-2 CLASSIFICACIÓ FC Barcelona 20 20 0 0 89 4 60 Reial Madrid 20 18 1 1 63 16 55 Llevant 20 16 2 2 61 21 50 At. Madrid 20 11 6 3 35 23 39 Madrid CFF 20 11 3 6 43 32 36 València 20 9 3 8 26 29 30 Reial Societat 20 7 5 8 37 32 26 Sevilla 20 7 5 8 32 34 26 Granadilla 20 5 6 9 18 30 21 Ath. Bilbao 20 6 2 12 24 33 20 Sp. Huelva 20 4 5 11 17 39 17 Llevant LP 20 4 5 11 17 48 17 Betis 20 4 3 13 19 47 15 Vila-real 20 4 3 13 17 52 15 Alhama 20 4 2 14 15 39 14 Alabès 20 3 3 14 20 54 12