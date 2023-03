El Barça de Xavi s'ha acostumat a patir. Aparcat el debat de l'estil quan en aquesta part de la temporada s'està veient obligat a fer un exercici de supervivència a cada partit, avui ha tornat a aferrar-se a LaLiga amb una victòria dramàtica contra el València (1-0), que ha jugat la darrera mitja hora en superioritat numèrica.

Un penal fallat, una expulsió, i acabar demanant l'hora per emportar-se els tres punts davant un dels equips que malviu a la competició als llocs de descens, són circumstàncies estranyes a què no està acostumat el públic de l'Spotify Camp Nou.

Però sembla que l'aficionat culer comença a entendre les necessitats que ara mateix té el seu equip, i avui l'ha acompanyat i l'ha encoratjat perquè novament pogués resistir fins al final.

Davant tenia el València, que no ha esperat el Barça enrere forçant-lo a penjar 42 pilotes a l'àrea, com l'Almeria a l'últim partit de Lliga, ni li ha pres la possessió per obligar-lo a defensar sense pilota prop de Ter Stegen, com va fer el Reial Madrid en l'anada de les semifinals de Copa. Almenys, fins que així ho va exigir el sorprenent gir de guió que va tenir el xoc.

Esperant en bloc mig, amb més timidesa que convicció, el conjunt txe es va plantar al Camp Nou disposat que durant el partit passessin les menys coses possibles. Però es va trobar amb un gol en contra al quart d'hora, la primera ocasió que va tenir el conjunt local.

Va ser una assistència magistral de Sergio Busquets en un desmarcatge de ruptura de Raphinha, que va rematar de cap al fons de la xarxa des del cor de l'àrea sobre la sortida en fals de Mamardashvili.

El gol va reactivar la confiança de l'extrem blaugrana, que el va provar poc després en un xut desviat i va assistir Ansu Fati, avui titular, en les dues ocasions que va tenir a la primera meitat: un innocent xut creuat que el meta valencianista va aturar sense problemes i un cop de cap mossegat que va marxar fora per poc.

Sense ritme, sense precisió i sense continuïtat, el Barcelona va tornar a acusar les baixes de quatre futbolistes capitals al seu onze titular: els lesionats Pedri, Dembélé i Lewandowski i el sancionat Gavi. Tot i que va tenir el 2-0 a la mitja hora, en un xut sec de Ferran Torres des de la frontal, que va desviar Mamardashvili.

El València, diluït durant la primera mitja hora, va acabar millor que el rival a la recta final d'aquest primer acte, on va arribar a inquietar la meta de Ter Stegen.

Primer, en un cop de cap que no va trobar porta de Correia al segon pal a centre de Jesús Vázquez, després amb un xut als núvols de Lino després d'un error de Ter Stegen a la sortida de la pilota, i finalment amb un altre xut desviat d'Ilaix Moriba dins de l'àrea, després d'un mal rebuig de la defensa blaugrana.

La victòria contra el Reial Societat després d'encadenar cinc derrotes sembla que ha alleugerit la motxilla de l'equip llevantí. Però a l'escaire de Rubén Baraja encara li falta personalitat.

Haver d'utilitzar la pressió de veure's en els llocs de descens, cosa que no està gens habituada, tampoc ajuda. Ni haver-se quedat sense pólvora per les lesions de Cavani i Marcos André i sense l'energia per banda esquerra de Gayá.

Tot i així, el conjunt visitant aconseguia sortir viu del xoc en aquesta primera meitat i encarava la represa amb opcions de treure alguna cosa positiva del Camp Nou.

Més encara, quan Ferran Torres fallava un penal després que l'àrbitre assenyalés mans dins de l'àrea en un rebuig de Guillamón, Ansu Fati estavellés un tret al pal a la jugada següent i Araujo fos expulsat per vermella directa un minut abans que s'arribés a l'hora de partit per enderrocar Hugo Duro quan aquest marxava només disposat a encarar Ter Stegen.

Xavi, que avui dirigia el seu equip des de la tribuna en estar sancionat, sacrificava Ansu Fati i donava entrada a Marco Alonso. El Barça havia d'aguantar mitja hora amb deu si no es volia complicar LaLiga.

El València va sentir olor de la sang i va posar setge a la meta de Ter Stegen, però sense la clarividència ni la contundència necessàries per posar en veritables dificultats el seu rival.

Entre Kounde i Ter Stegen van evitar el gol en una rematada dins de l'àrea del recent ingressat Fran Pérez, però Alberola Rojas havia anul·lat la jugada per fora de joc.

Un contacte entre Kessie i Fran Pérez a l'àrea que l'àrbitre no va concedir com a penal ni el VAR va revisar, un xut molt desviat d'Hugo Duro després d'un mal rebuig de Christensen i un altre de Kluivert des de la frontal que Ter Stegen va atacar sense problemes, ja en el temps afegit, va ser tot el balanç ofensiu del conjunt txe.

I és que aquest València ara mateix no hi és ni per guanyar contra deu. I els jugadors del Barça i el Camp Nou, que semblen cada cop més enganxats al drama, van celebrar com si haguessin guanyat LaLiga el xiulet final del col·legiat.