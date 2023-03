La fórmula 1 ha començat una nova temporada amb el GP de Bahrain, la més llarga de la seva història amb 23 grans premis, i ha arrencat amb un nou triomf aclaparador de Max Verstappen, que ha guanyat els dos últims campionats. La batalla es presenta apassionant en un moment que encara hi ha moltes incògnites per aclarir, però també quan Fernando Alonso i el seu Aston Martin han enlluernat sumant el 99è podi de la seva carrera esportiva.

Max Verstappen, que va aconseguir la 21a pole de la seva carrera, ha començat la temporada com la va deixar el 2022: des de la ‘pole position’ i amb una victòria enlluernadora que el converteix en el gran favorit per revalidar el títol. L’holandès ha ratificat que tant ell com Red Bull, que ha sumat el primer doblet de l’any amb la segona posició de Sergio Pérez, estan a un altre nivell respecte a tots els seus adversaris.

El protagonista del dia, no obstant, ha sigut Fernando Alonso. L’asturià, que ja havia generat grans expectatives en les setmanes prèvies a la primera carrera, ha aconseguit un podi que l’assenyala com un dels actors del 2023. La carrera del bicampió va ser espectacular, de menys a més i esprement sempre al màxim l’AMR23, un cotxe que ha nascut per tornar a fer-lo somiar.

La primera carrera ha mostrat, d’altra banda, que Mercedes continua estant molt lluny de Red Bull i que la igualtat entre Ferrari, Mercedes i ara Aston Martin és total. Hamilton i Russell estan per darrere i a Charles Leclerc, que va ser el guanyador del GP de Bahrain del 2022, el va trair la mecànica del seu Ferrari quan anava en tercera posició. Un problema a la bateria del motor elèctric el va obligar a abandonar i posar en dubte les opcions de la Scuderia, que va veure com Carlos Sainz acabava quart incapaç de frenar un desbocat Alonso.

El pas endavant d’AlonsoLa pretemporada de Fernando Alonso i Aston Martin va generar no només il·lusió sinó grans dosis d’esperança i optimisme. Es necessitaran algunes carreres per treure el màxim partit del cotxe, però l’asturià ja ha demostrat a Sakhir velocitat, consistència, fiabilitat i especialment tenir una cura especial amb la degradació dels pneumàtics. L’AMR23 és molt diferent del seu predecessor i evoluciona adequadament, amb la qual cosa en el primer gran premi de la temporada no va fer altra cosa que no fos corroborar les tesis dels tests i col·locar l’espanyol en els llocs destacats de la graella.

Cinquè de la classificació, va començar la seva 20a temporada en la fórmula 1 en una posició que ningú esperava. Aston Martin, setè l’any passat en el campionat de constructors, ha començat ara en una posició inesperada, lluitant amb Ferrari i Red Bull per la ‘pole’ i per davant de Mercedes. En carrera es van superar tots els pronòstics, ja que a la tercera plaça de l’asturià s’ha d’afegir la sisena de Lance Stroll. Fernando Alonso va perdre dues posicions a la sortida, avançant-lo els dos Mercedes després de rebre un cop per darrere de Lance Stroll, però a poc a poc va anar recuperant el temps i les posicions, superant primer Russell i després Hamilton, amb qui va mantenir una baralla espectacular, que ens va recordar durant un parell de voltes la ‘guerra’ que es va desencadenar el 2007. Al final, aprofitant l’abandonament de Leclerc, va avançar Carlos Sainz després d’una altra batalla vertiginosa i va aconseguir un podi tan merescut com inesperat.

Red Bull, a un altre nivellBahrain va mostrar com Verstappen i Red Bull estan en una altra dimensió, ratificant en carrera el doblet que ja van aconseguir en la qualificació. Els campions han ofert tota una exhibició, tant de ritme, velocitat i degradació, amb una gestió de pista i estratègia impecables. Certament, no podia ser millor. Estan a un altre nivell i molt ha de millorar la competència per derrotar-los si no hi ha problemes pel mig.

Ferrari, amb problemes de degradació, ha tornat a experimentar fallades de fiabilitat i el KO de Leclerc els pot passar factura. Frédéric Vasseur, que va substituir Mattia Binotto, no ha començat amb bon peu i a la Scuderia quan les coses van malament els nervis afloren i la situació és complicada de guiar. Mercedes també ha fracassat en l’arrencada de la temporada, veient com un equip que utilitza els seus motors els ha posat en evidència i es col·loquen a priori com el quart equip de la graella. La redempció que s’esperava no ha arribat i les incògnites no es resolen.