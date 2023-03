Segona victòria consecutiva del FCPirinaica. Després de sorprendre el CCD Turó de la Peira al seu terreny de joc (0 a 2), els jugadors entrenats per Eladi Gallego es van imposar amb comoditat al cuer del grup, el Club Atlètic Alpicat (2 a 0). La victòria permet als vermells obrir una diferència de 14 punts amb el penúltim classificat, la UETàrrega (24 per 10). Per tant, els manresans tenen encarrilada la permanència a la categoria quan falten onze jornades per a la conclusió de la competició.

Els amfitrions van optar per pressionar l’oponent a la seva parcel·la defensiva des de l’inici de la confrontació amb l’objectiu d’avançar-se de seguida al marcador i, així, evidenciar al cuer que puntuar a Manresa seria una empresa inabastable. Dit i fet. Sergi Vilalta va aprofitar el servei del tercer córner forçat pel seu equip per rematar de cap a gol de forma inapel·lable (min 2). El FCPirinaica va mantenir la iniciativa ofensiva durant tot el primer període, però les seves jugades d’atac van perdre verticalitat i gosadia de forma progressiva. Tot i això, un servei diagonal a l’àrea de penal lleidatana va habilitar Sergi Vilalta per assistir de cap Pau Quintana. El mig centre organitzador va etzibar una gardela (min 33) que va batre el porter Víctor Olmedo (2 a 0). Una canonada d’Ignasi Carmona va poder transmutar la victòria en golejada abans del descans, però va anar fora per ben poc. Les prestacions dels amfitrions van davallar a la represa i els serveis en profunditat i els contracops armats pel Club Atlètic Alpicat van obligar Dani del Río a lluir-se en més d’una ocasió per mantenir l’avantatge adquirit. En contraposició, els vermells només van generar alguna acció de perill esporàdicament. L’expulsió de David Duque (min 84) no va tenir incidència a l’electrònic. LA FITXA TÈCNICA. FC PIRINAICA. Dani del Río; Miquel Nocete, Marc Ávila, Matthew Rodríguez, David Cabezas;Ignasi Carmona (Baptiste min 46), Pau Quintana; Sergi Vilalta (Ferran Rabassa min 77), Felipe Guerrero Pipe (Camilo Vinasco min 69), Marc Díaz (Jesús Peñarrubia min 66); i Óscar Uroz (David Duque min 59). CLUB ATLÈTIC ALPICAT. Víctor Olmedo, Eduardo Cons (Carlos Gómez min 74), Èric Alfageme, Antonio Ciruela, Joan Vendrell (Pol Simó min 66), Xavier Gomà, Joan Llull, Sergi Requena (Carlos Javier Pla min 59), Álex Gutiérrez, Hugo Soriano (Guillem Barbosa min 59) i Roger Figueres (Èric Hereu min 88). ÀRBITRE. Víctor Virgili Esteban (Delegació del Vallès Occidental). Va expulsar amb targeta vermella el local David Duque (min 84). Va excloure per doble targeta groga el tècnic lleidatà Édgar Tornero (minuts 36 i 89), Va amonestar els locals Ignasi Carmona (min 37), Óscar Uroz (min 44), Dani del Río (min 79) i Ferran Rabassa (min 85) i els visitants Antonio Ciruela (min 44), Carlos Javier Pla (min 81), Joan Vendrell (min 89) i Joel Domínguez (banqueta)(min 89). GOLS. 1-0 Sergi Vilalta min 2 i 2-0 Pau Quintana min 33.