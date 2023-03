El Grup Via CB Artés no va tenir cap tipus de problema per passar per damunt del Pujol CB Mollerussa, al qual va derrotar per 96-41 en un duel que no va tenir color. El conjunt del Pla d'Urgell només ha guanyat dos partits en tota la temporada i va demostrar la seva debilitat des del primer moment, en anotar només viut punts en els primers deu minuts de joc i en permetre que els locals en fessin 26. De fet, fins al minut 7 només n'havien anotat dos.

Davant de tantes facilitats, la lògica relaxació artesenca va arribar al segon període, en què la distància va es va eixamplar poc gràcies a tres triples dels forans. Però un cop passats pels vestidors tots els protagonistes, la força defensiva de l'Artés va tornar a aparèixer, sobretot en el tram final del tercer període i en tot l'últim. El Mollerussa només va ser capaç d'anotar 18 punts en els darrers vint minuts i la distància final de 45 punts reflecteix prou bé què va passar. L'Artés visitarà en la propera jornada la pista del segon classificat, el Nou Bàsquet Olesa, en una pedra de toc que pot marcar quines seran les seves aspiracions aquesta temporada. GRUP VIA CB ARTÉS:Osul 14, Camprubí 5, Illa 6, Eduard Mas 27, Sobrevias 6 -cinc inicial- Clotet 5, Ferran Mas 19, Lozano 6, Jordà 8 i Portella PUJOL MOLLERUSSA: Marsol 3, Garcia, Navarro 5, Silvestre, Ndour 10 -cinc inicial- Treviño 7, Garí 2, Latorre 4, Padró 6, Morera 4 ÀRBITRES: Moreno i Benet PARCIALS: 26-8, 45-23 (descans), 72-32, 96-41