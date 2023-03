El Nou Bàsquet Olesa va aconseguir allargar fins a nou la seva ratxa de victòria, en aquest cas per 74-88 davant del Club Natació Sabadell. Els Olesans visitaven una pista molt complicada, i un rival que pugna amb ells per les primeres posicions a la taula classificatòria.

El partit va ser molt igualat durant gairebé tota la primera meitat. Les alternances al marcador i les diferències curtes pels dos equips se succeïen sense aturador. Tot i aquesta constant, en la darrera possessió del segon període, els vallesans van anotar un triple sobre la botzina que, combinat amb un parell de cistelles ràpides a la represa, els va col·locar amb un avantatge de 8 punts. Malgrat l'adversitat, els olesans no van abaixar els braços, i gràcies a endurir la defensa i a aprofitar els desajustaments defensius rivals, van capgirar el duel amb un parcial de 0-14 que els donava, de nou, el lideratge.

Aquest avantatge es va mantenir durant el que restava de matx, i fins i tot es va engrandir al darrer període. Tot i que els locals ho van intentar per activa i per passiva, els visitants van saber gestionar de meravella la renta, i no van patir. Amb aquesta victòria, l'Olesa segueix en segona posició, i afronta de la millor manera possible tres partits que dictaran les seves opcions de cara a mantenir-se a les primeres posicions de la taula.