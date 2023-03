El Manresa CBF U18 ha perdut contra el Safa Claror (42-46) un partit en què ha pogut competir durant els quaranta minuts, però en què s'ha escapat la victòria a l'últim quart. Les bagenques han iniciat molt bé l'enfrontament, amb un parcial de 9-1 que de seguida ha tornat el conjunt visitant. A partir d'aquest moment, el duel ha estat molt equilibrat amb la sensació que s'havia jugat bastant millor que el que marcava el resultat, segurament per la qualitat de tres de les jugadores visitants.

A la represa, el Manresa s'ha escapat de sis punts i era qüestió de matar el partit, amb dues de les figures visitants assegudes per faltes. Però l'equip no ha pogut establir una distància que fos definitiva i el duel s'ha vist abocat a un final a cara o creu, en què el rebot ha decantat el partit per a les foranes.