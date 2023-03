El CB Martorell va aconseguir una solvent victòria per 85-58 davant del CB Quart. La victòria en aquest duel va ser de vital importància, ja que amb el triomf, els del Baix Llobregat abandonen les posicions de descens directe i hi envien els gironins.

El partit, que era la primera gran final per als martorellencs, va quedar sentenciat en els primers 20 minuts d'enfrontament. Els locals es van fer forts a casa i, per primera vegada aquesta temporada, van trencar el partit des del començament. Els jugadors del Baix Llobregat van sortir a mossegar en defensa, exercint una pressió a tota la pista al base rival, un dels principals generadors de l'equip gironí, que va resultar molt efectiva. Els visitants es van veure superats per un primer període gairebé excel·lent dels martorellencs, que al final dels primers 10 minuts ja guanyaven per 29-10. Un segon quart molt intens per part dels locals, va acabar d'esvair les opcions visitants a endur-se la victòria.

La segona part va resultar més còmode pels del Baix Llobregat, que van saber gestionar el seu gran avantatge, que era de 26 punts a l'inici del tercer període. A més, els martorellencs van poder fer rotacions d'entre els seus jugadors menys utilitzats. Amb aquesta victòria, la setena del curs, el CB Martorell abandona les posicions de descens directe, i aconsegueix l'average particular al CB Quart.