El CB Navàs va caure per 76-84, al Municipal d'Esports de Navàs, davant del líder del grup C2 de Lliga EBA, el Santfeliuenc. Els del Baix Llobregat venien de perdre contra l'Es Castell, i no pretenien encadenar dues derrotes consecutives. Per la seva banda, els bagencs van anar en cerca de la victòria des de l'inici, amb l'objectiu d'establir-se com l'únic equip que aconseguia vèncer als santfeliuencs dues vegades a la fase regular.

El pavelló navassenc estava ple de gom a gom, i els ànims transmesos per l'afició es van traslladar al parquet, materialitzats amb un parcial de sortida de 12-0. Tot i això, els visitants es van saber refer i van poder tancar el període amb 28-23 reflectit a l'electrònic. Des de l'inici, però, les rotacions dels del Baix Llobregat van esdevenir constants i de qualitat, una circumstància que els permetia gaudir, en tot moment, de jugadors amb molta energia sobre el parquet. De fet, en el segon període, els visitants van endurir el seu nivell defensiu, i van anul·lar gram part de la capacitat ofensiva local, acabant la primera meitat amb un igualat 39-42. A la represa, els bagencs van recuperar el lideratge al marcador, impulsat per un esforç defensiu majúscul. Aquesta intensitat, però, va ser castigada amb contundència per part de l'equip arbitral. De fet, el duel va acabar amb 10 llançaments des dels 4,60 per part dels locals, pels 44 per part de l'equip del Baix Llobregat. Un fet que permetia que els visitants es valguessin d'aquests tirs per a seguir dins del partit. Aquesta circumstància es va agreujar al darrer període, quan els visitants van llançar fins a 18 tirs lliures, pels 3 intentats pels navassencs. L'acumulació de faltes, va motivar que els locals no poguessin utilitzar alguns dels seus millors jugadors als instants finals. Tot i la derrota, els bagencs van plantar cara davant dels líders, i els van forçar a suar la cansalada per a endur-se el triomf del seu pavelló. Un esforç que va ser agraït pels espectadors al final del partit i que deixa al CB Navàs a la setena posició de la taula classificatòria. CB NAVÀS VISCOLA: Sims 22, Yuste 16, Planell 11, Montagut 8, Ibáez 9 -cinc inicial- Alba 8, Saló, Batlló, Juncadella, Martí, Rui Santos PAJARRACO SANTFELIUENC: Martín, Expósito 13, Zanca 23, Brià 16, Diop 14 -cinc inicial- Castellón 11, Martínez 5, Corral, Llorens 2 ÀRBITRES: Guadalajara i Esteve PARCIALS: 28-23, 39-42 (descans), 64-63, 76-84