Puig-reig i Gironella van empatar (3-3) en un espectacular i intens derbi comarcal on els visitants vencien per 1-3 al descans en una part de domini, però els puig-regencs van remuntar al segon temps. Amb aquest punt, el Puig-reig empata a punts amb el Berga a la tercera posició, i es jugaran l'accés a la fase d'ascens a l'última jornada. L'àrbitre va ser protagonista i va assenyalar fins a 17 targetes grogues.

Els gironellencs van sorprendre els locals en una primera part plenament dominada per ells. Al minut sis de partit, Ivan Lianes obria el marcador, i només set minuts després, en un moment de màxim domini dels grocs, Lianes va fer doblet en una segona acció. El Puig-reig patia per frenar les fuites i Aitor Montañá, als vint minuts, va fer el tercer que semblava sentenciar el matx. Els locals no es va arronsar i, cinc minuts més tard, Marc Guijarro, a pilota parada, va fer l'u a tres amb el que s'arribava al descans. La lesió del gironellenc David Safont a la mitja hora va condicionar el joc del seu equip.

Al segon temps, però, el partit es va girar com un mitjó. Els locals van fer gala de la seva condició de tercers classificats i van apretar, però el Gironella va aguantar bé. No va ser fins a l'hora de joc quan Carles Lorenzo, de refús, va fer el 2-3 que donava esperança als puig-regencs. A deu minuts pel final, altre cop Lorenzo va fer el definitiu 3-3. Als minuts finals, els gironellencs es van quedar amb deu per l'expulsió d'un dels seus homes per doble groga.