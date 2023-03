El Terra Endins Vilatorrada va caure derrotat de manera clara contra el Lluïsos de Gràcia (66-82) en un duel en què va anar sempre a remolc per molts punts i que va acabar amb una quantitat industrial de tirs lliures llançats per les dues bandes a causa, en molts casos, de tècniques contra l'equip local. De fet, els bagencs van acabar el duel sense tres dels seus puntals, Ayala, Roqueta i Manzanares, els dos primers desqualificats.

Però la clau numèrica del partit va arribar a l'inici. El conjunt gracienc va entrar millor a la pista amb un 4-17 que ja va marcar la resta de l'enfrontament. L'inici del segon quart encara va ser pitjor. Els triples de Crespo i de Pla de Casacuberta van provocar que els Lluïsos una renda gairebé insuperable de 24 punts (8-32) davant de la falta d'encert dels locals. Tot i això, aquests van mantenir esperances de remuntada en marxar als vestidors només tretze punts a sota (25-38). La mínima diferència va arribar a ser de deu punts (36-46). Aleshores, però, va començar el seguit de faltes contra els locals. El Lluïsos va arribar a llançar onze tirs lliures consecutius i va finalitzar el quart amb 17 punts de distància (42-59).

Amb Roqueta desqualificat per tècnica en el tercer parcial, va seguir el recital arbitral. El partit, que ja va arrencar prou tard, es va allargar encara més amb el total de tirs lliures. Els visitants en van executar un total de 46 i, en el tram final, encara van ser més a causa de les successives tècniques, que també va rebre la banqueta. Davant d'aquesta situació, el Vilatorrada gairebé no va tenir opció de capgirar la situació i va acabar cedint per setze punts, malgrat un encertat Pons i els triples del darrer període de Manzanares.