Urbana, participativa, familiar i, sobretot, un clam a favor de la igualtat. La Cursa de la Dona se celebrarà aquest diumenge pels carrers de Manresa en una setena edició que vol reeditar el miler de participants del darrer any abans de la pandèmia. Amb la plaça de les Oques com a punt de sortida i arribada, la prova de 5 km oberta als qui vulguin anar a competir però, també, als que volen gaudir del circuit passejant estarà precedida per tres carreres de menor metratge pensades per als més petits.

«Ens agrada fer ciutat», explica Esteve Camps, director del Gimnàs Vela i principal responsable de l’organització d’una prova pionera en el nom i que ja arriba a les set edicions, incloses les dues que no es van poden realitzar de forma normal durant els pitjors moments de la covid. «El març del 2020 ens vam quedar sense cursa perquè va ser aleshores que va començar la pandèmia», apunta Camps, «però la vam traslladar al juny». La fórmula, que també van compartir altres curses d’arreu, va ser muntar un punt de lliurament de dorsals i convidar tothom qui ho volgués a anar a córrer 5 km pel seu compte, amb les mesures de seguretat de distanciament físic, i després penjar al web una foto amb el dorsal. El 2021 es va repetir l’operació, si bé es va convocar tothom a córrer a la mateixa hora, a diferència de l’any anterior quan es va donar un marge de tres dies per completar la cursa individual.

L’any passat, però, la Cursa de la Dona va reeditar l’esperit familiar i popular recuperant bona part del temps perdut amb 800 inscrits a la línia de sortida. Pere Arévalo, també integrant de l’organització, afegeix que «tres quarts parts de les inscripcions són de dones, però la cursa és oberta a tothom, homes i dones, atletes que surten a competir i persones que en tenen prou caminant».

Amb el nou patrocini de la clínica dental Junyent, i el suport de l’Ajuntament de Manresa, la cursa s’iniciarà a les 10.30 h i portarà els corredors per un traçat de 5.2 km i 59 metres de desnivell que, partint de la plaça de les Oques, baixarà cap a Crist Rei passant per la plaça Espanya, i tornarà després al carrer Carrasco Formiguera -on hi ha les instal·lacions del Vela Fitness Club- per anar cap a la zona de les Bases i Can Font, des d’on els atletes retornaran al punt d’inici a través de l’Avinguda Universitària.

Prèviament, es duran a terme les tres proves infantils: la de 400 metres (9.30 h) per als pre-benjamins; la de 600 metres (9.40 h) per als benjamins; i la de gairebé 1 km (9.50 h) per als alevins. La matinal també inclourà una masterclas de zumba (10.10 h) prèvia a la sortida de la Cursa de la Dona (10.30 h), així com les actuacions de School Dance, els Tabalers de Xàldiga i els Tirallongues. Ahir, la inscripció voltava els 600 participants, però l’organització confia apropar-se al miler.