La Fiscalia de Barcelona denunciarà el FC Barcelona, com a persona jurídica, de corrupció entre particulars pels pagaments milionaris a l’exdirigent arbitral José María Enríquez Negreira, segons ha confirmat El Periódico. En la mateixa denúncia, que serà presentada en els pròxims dies, s’inclou Negreira, que era vicepresident del Comitè Tècnic d’Àbritres, i l’expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, així com contra altres directius del club.

La investigació de la fiscalia va començar el maig del 2022 per unes presumptes irregularitats fiscals comeses per l’empresa de Negreira. La querella interposada per un àrbitre del VAR davant els jutjats va obligar —així ho estableix la llei— a cessar en les diligències d’investigació, que estaven ja molt avançades. Aquesta querella ha anat a parar al Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona que previsiblement i després de la presentació de la denúncia es farà càrrec del cas.

La «neutralitat»

En la seva declaració davant l’Agència Tributària, l’exdirigent arbitral va dir que el club li pagava perquè volia arbitratges «neutrals» i «assegurar-se que no es prenien decisions en contra seu» durant els partits. Quan va ser cridat a declarar com a investigat davant la fiscalia, no obstant, es va acollir al seu dret.

La denúncia en la qual es recolliran els indicis està pràcticament ultimada i només falta el visat per part de la cúpula judicial. És previsible que aquesta setmana es presenti als jutjats de Barcelona.