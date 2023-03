El Baxi Manresa visita aquest dimecres (18 h) Istambul després d’haver tornat a la competició dissabte passat amb una victòria imprescindible a la Lliga Endesa contra el Fuenlabrada. L’equip de Pedro Martínez juga a la pista del Bahçesehir el partit de la Champions que es va ajornar fa unes setmanes pel devastador terratrèmol que va causar milers de morts al sud del país i el nord de Síria, i que per la reordenació del calendari es va ubicar en la quarta jornada. Fa tres setmanes, al Nou Congost, els manresans es van imposar per 90-72.

EL GRUP F Jornada 4 Bahçesehir-Baxi Manresa avui, a les 18 h Telekom Bonn-Rytas Vilnius avui, a les 20 h Classificació J G P PF PC Telekom Bonn 3 3 0 247 216 Baxi Manresa 3 2 1 241 228 Rytas Vilnius 3 1 2 243 256 Bahçesehir 3 0 3 228 259

PROPERES JORNADES Jornada 5 Telekom Bonn-Baxi Manresa, 14 març (20 h) Bahçesehir-Rytas Vilnius, 15 març (18 h) Jornada 6 Rytas Vilnius-Baxi Manresa, 22 març (18.30 h) Bahçesehir-Telekom Bonn, 22 març (18.30 h)

«El triomf davant el Fuenlabrada ens han fet agafar confiança», ha reconegut l’aler argentí Juampi Vaulet abans de volar juntament amb la resta de la plantilla i el cos tècnic cap a la capital de Turquia, on els blanc-i-vermells tenen una gran oportunitat per fer un pas de gegant cap als play-off. Finalista de la darrera edició, el Baxi és a hores d’ara segon del grup F, per darrera del Telekom Bonn alemany. Els bagencs ocupen la segona plaça que, si mantenen en les tres jornades que queden, els donarà l’accés als quarts de final, pas previ a la Final Four.

Després d’un febrer d’aturada forçosa per l’ajornament del partit amb el Lenovo Tenerife, la celebració de la Copa del Rei i els partits de seleccions, el Baxi va tornar al parquet derrotant un Fuenlabrada que no aconsegueix sortir de la cua a la competició espanyola. Pendent de sortir de l’atzucac en el que es troba a la Lliga Endesa, el conjunt manresà canvia avui el xip i es vesteix novament d’equip europeu per visitar un rival que és l’últim del grup però recupera el pivot Jerry Boutsiele. Absent al Nou Congost, el francès anota 15.5 punts per partit i captura 8.8 rebots, essent el tercer màxim capturador de la competició. Unes xifres que el propulsen com un dels grans actius del Bahçesehir, que també disposa de grans jugadors com Conor Morgan, Jaka Blazic, James Gist i Jamar Smith.

«Hem de continuar creixent com a equip, i aquest dimecres en tenim una oportunitat davant un conjunt contra el que hi vem jugar fa poc», ha apuntat Vaulet, valorant dels turcs que «són un bon equip, amb jugadors molt bons en l’1 contra 1, bons tiradors, però nosaltres hem de continuar fent el nostre joc». Per la seva part, l’escorta Jerryck Harding ha comentat que «toca anar fora de casa i seguir fent les millores que hem entrenat durant l’aturada». Del rival, l’anotador de Kansas ha indicat que «és un equip amb energia i segur que tenen ganes de revenja després que els guanyéssim aquí», i ha destacat el retorn de Boutsiele. «És molt important per ells», ha conclòs Harding, setè màxim encistellador de la Champions amb 25.6 punts per partit. Dani Pérez, amb 7.8 assistències per duel, és un altre dels líders estadístics i morals del Baxi.

Afortunadament, Pedro Martínez no té cap dels seus tretze efectius lesionat i abans del partit haurà de descartar un jugador perquè només en pot tenir una dotzena a la banqueta. Una situació a la qual li ha costat arribar un Baxi que ha patit una plaga de lesions al llarg de la primera meitat de la temporada. L’equip continua penúltim a la lliga, on la lluita per la permanència serà intensa fins el final, però a la Champions, un torneig que a alguns els sembla una nosa i, a d’altres, una oportunitat, l’equip té l’ocasió de redimir-se i donar una alegria a l’afició.