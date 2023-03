Dos atletes de l'Avinent Manresa, Jan Díaz i Martí Serra, es van penjar la medalla d'or de llargada i perxa, respectivament, en el Campionat d'Espanya sub-20 en pista cuberta, que va tenir lloc durant el cap de setmana a Sabadell. Així mateix, el seu company de club David Pérez va pujar al segon graó del podi en els 400 metres i Carla Bisbal, del CA Igualada Petromiralles, va fer bronze en els 800 metres.

Els tres representants de l'Avinent a l'estatal han estat inclosos en la llista de la selecció espanyola que aquest dissabte disputa un torneig internacional a Lievin contra les delegacions d'Alemanya, Itàlia i l'amfitriona França.

Martí Serra es va imposar en la final de perxa amb una gran claredat, ja que li va treure 30 cm al segon classificat, Adrián Medina (La Palma): 4.90 del bagenc per 4.60 del seu principal rival. El bronze va ser per Mario Estanga (Super Amara BAT), amb 4.50.

En la final de llargada, Jan Díaz en va tenir prou amb un salt inicial de 7.13 per adjudicar-se la medalla d'or, només 2 cm per davant de Martí Adell (Playas). Saul Ruiz (Barcelona At.) va ser tercer, amb 7.05.

David Pérez, per la seva part, es va quedar prop del títol en els 400 metres. Després de fer marca personal en les semifinals, amb 48.77, va tornar a rendir a alt nivell en la final i va ser segon amb 48.81, per darrera només de Miguel Ángel Esteller (Playas), amb 48.56. El tercer graó del podi el va ocupar Sergio Plata (Ciudad de Lugones9, amb 49.00.

Altres representants de l'Avinent Manresa van ser Xènia Pubill, semifinalista en els 400 metres amb 58.46; Pere Alonso, que va fer 22.74 en les eliminatòries de 200 metres; i Laia Olmedo, que va signar un temps de 9.44 en els 60 m tanques.

Bronze per Carla Bisbal en els 800 metres

El CA Igualada Petromiralles també va tenir la seva quota de podi amb el bronze de la migfondista Carla Bisbal en els 800 metres. En una final apretada, l'anoienca va entrar tecer amb 2.14.92, superada tant sols per Lucia Santamaria (Riba-Roja), amb 2.14.52, i Laura Rivera (CA Mauri), amb 2.14.69. El dia abans, Bisbal es va anotar la seva sèrie amb 2.13.58.

Cesc Boix va ser 6è en els 3.000 metres, amb 8.34.40, i Aina Eberlé va ocupar la mateixa posició en l'alçada, amb 1.60 m. Antoni González va quedar 9è (1.95) i Isaac Baltà 16è (1.85) en alçada, mentre que Núria Moix va quedar novena en pes (10.86), una prova en que l'olesana del València Daniela Fernández de Haro va finalitzar quarta, amb 13.09, a 17 cm del podi.

Per la seva part, Pau Subirats va fer 7.27 a les sèries de 60 m i Isaac Baltà 8.95 a les de 60 m tanques.