La propera edició de la Lliga Catalana femenina tindrà lloc el proper mes de setembre, en dates i horaris encara per confirmar, al Palau Municipal d'Esports de La Seu d'Urgell, el pavelló on habitualment juga els seus partits de la Lliga Endesa com a local el Cadí La Seu. El campionat viurà la 35a edició, mentre que la Lliga masculina arribarà a la 44a i es disputarà al Pavelló Municipal Espai Fruita-Barris Nord de Lleida.

La designació de les dues seus s'ha donat a conèixer en la trobada que representants de la Federació Catalana han tingut amb els clubs lleidatans. Les dues Lligues s'emmarcaran en el programa d'actes de commemoració del Centenari del Bàsquet Català (1923-2023). La capital de l'Alt Urgell acollirà la Lliga Catalana per primer cop després de la pandèmia, ja que l'anterior ocasió en que va rebre els participants va ser el 2019, en una edició que va guanyar l'Spar Citylift Girona en la final contra el Cadí d'Èric Surís per 46-66. Les pirinenques són les vigents campiones després de vèncer el setembre passat al Barça CBS per 60-42 en la cita celebrada a Girona i amb Jordi Acero a la banqueta rellevant Bernat Canut. Laura Peña, amb 17 punts i 19 de valoració, va ser la MVP de la final. Per la seva part, el Barça és l'actual campió masculí. En la final jugada a Tarragona, l'equip de Jasikevicius es va imposar al Joventut per 82-92.