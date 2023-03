Segon triomf consecutiu del CF Igualada a la Fase per a l'Ascens de la Preferent Femenina. Les blaves va sotmetre de forma contundent el FC Cerdanyola al seu terreny de joc (2 a 5) i accedeixen a la primera posició de la fase decisiva de la competició per assolir l'anhelat retorn a la Primera Nacional Femenina, la quarta categoria estatal. La victòria igualadina i les taules que van signar la SE AEM Lleida B i la UE Porqueres (1 a 1) ho possibiliten.

El tècnic Víctor Torrijos va afrontar el transcendent duel al Vallès Occidental amb nou baixes, una quantitat que podia minvar les prestacions del conjunt igualadí. Tot i aquesta circumstància, les blaves van maldar per assumir la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota des de l'inici de la confrontació i només la manca de precisió en la passada va impedir que adquirissin avantatge a l'electrònic en els deu primers minuts de joc. En contraposició, un penal comès per les anoienques que va transformar la cerdanyolenca Núria Ortega (min 14) va permetre a les amfitriones avançar-se (1 a 0). El CF Igualada no es va destarotar. Tot el contrari. Va prémer l'accelerdor ofensiu i Laia García Peke va reequilibrar el marcador amb una magnífica vaselina (min 30). Quatre minuts després, Mar Serracanta va segellar la remuntada (1 a 2).

Dos gols de Laia García Peke en el tram inicial de la represa (minuts 53 i 59) van encarrilar el triomf del CF Igualada (1 a 4). Sis minuts després, l'expulsió per doble amonestació de la central blava Míriam Bueno va facilitar al FC Cerdanyola temperar el domini visitant i equilibrar el joc al centre del camp. A més, Adriana Quer va materialitzar, de seguida, el 2 a 4 (min 66). Les igualadines van defensar amb criteri els embats ofensius finals de les amfitriones i Laura Marcet (min 89) va establir el marcador definitiu.

Els altres dos partits que van completar aquesta segona jornada de la Fase per a l'Ascens van registrar els següents marcadors: Girona FC, 2 FC Sant Cugat Esport, 2 i PBB la Roca, 1 Fundació Terrassa FC,1.