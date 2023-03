Tal com es preveia, el partit que va enfrontar, dissabte, al Municipal Emili Vicente de la Seu d'Urgell, el FC Pirineus Starc Hotel i el FC Pirinaica, el quart i el tercer classificats del grup 2n de la Segona Divisió Catalana Femenina, va ser vibrant. Les urgellenques, que lluiten per assolir el títol de lliga i l'ascens de categoria des de les primeres jprnades de la competició, es van imposar a les manresanes per un marcador mínim (3 a 2) en el tram final de la confrontació.

Les vermelles, que van cedir al Municipal de Mion-Puigberenguer a la primera volta (0 a 5) van modificar la seva estructura d'equip habitual i van optar per un agosarat sistema tàctic (4-4-2, amb rombe). A més, el tècnic del FC Pirinaica, Denis Prado, va plantejar, des dels primers minuts de joc, una asfixiant pressió al terreny de joc de l'oponent per dificultar la generació d'accions ofensives a les amfitriones. Malgrat aquestes variants tàctiques, el FC Pirineus Starc Hotel va adquirir avantatge a l'electrònic quan encara no s'havien consumit 120 segons. Una magnífica centrada des de la dreta de l'atac del conjunt entrenat per Jordi Pujol va habilitar la destre carrilera Queralt Llompart per encarar en solitari la portera manresana, abans de batre-la amb una inapel·lable rematada. Llompart és la màxima golejadora del grup, amb 24 gols en 16 partits jugats.

Tot i l'adversitat, el FC Pirinaica no es va destarotar i va perseverar en el seu plantejament. En conseqüència, Marina Vilardell va reequilibrar el marcador amb un precís xut ras arran de pal armat des de la frontal de l'àrea de penal (min 26). No es van registrar noves ocasions de gol abans del descans. Una gardela de Luminita Iacov va ser l'acció de perill més destacada en els últims vint minuts del primer període.

El FC Pirinaica va culminar la remuntada als cinc minuts de la represa. Una canonada d'una jugadora vermella es va estavellar al travesser de la porteria defensada per Luna Marcet i la davantera Luminita Iacov va rematar de cap a gol a boca de canó (1 a 2). Fins i tot, un contracop armat per Amandine Gillet i l'autora del segon gol del FC Pirinaica va poder fer pujar l'1 a 3 a l'electrònic, però el xut final de Gillet va anar fora (min 60).

El tècnic del FC Pirineus Starc Hotel va fer substitucions i va modificar la posició d'algunes de les seves futbolistes per reactivar el conjunt urgellenc. Els canvis van ser efectius i Belén Rivera va aprofitar un servei de cantonada per marcar el 2 a 2 (min 75). En el tram final de la confrontació, les amfitriones van maldar per aconseguir un trascendent triomf per a les seves aspiracions. Sheila Artigas es va lluir i es va imposar a Queralt Llompart en un mà a mà, però al minut 89, l'enèmisa incursió per la banda esquerra de Llompart, conjurada inicialment per Artigas, va propiciar el gol de la victòria de les urgellenques, materialitzat per Caren Angelina Aramayo (3 a 2).

Pendent de conèixer si es dona per acabat el partit al terreny de joc del CE Moià (0 a 4), el FC Pirineus Starc Hotel recupera, amb aquest triomf, la tercera posició (34 punts). Les urgellenques són a cinc punts del primer classificat, la UD Can Trias (39), i a quatre del segon, el Jàbac i Terrassa (38). Aquesta jornada, la UD Can Trias va descansar i el Jàbac i Terrassa va guanyar al camp del CFB Montcada (0 a 3). Per la seva banda, el FC Pirinaica, també amb 34 punts, ocupa el quart lloc a la taula classificatòria.

Victòries del CE Navàs i del FC Montmajor

El Club Esportiu Navàs va aconseguir la victòria en l'altre partit de rivalitat intercomarcal d'aquesta 18a jornada al grup 2n. Les bagenques van sotmetre la UE Calaf a l'Alta Segarra (1 a 2). Júlia Corominas va avançar les navassenques a l'electrònic (min 32), però la calafina Emma Sarret va replicar tot seguit (min 34). La segona meitat va ser tan vibrant i espectacular com la primera. Tot i això, el guanyador de la confrontació no es va definir fins l'últim minut de joc. Judith Aguayo va possibilitar el triomf del CE Navàs amb el seu tercer gol a la competició. D'altra banda, el FC Montmajor va sotmetre el CD Badia (2 a 0) a terres berguedanes. Judit Bruch (min 35) i Rocío Herrerías (min 70) van atorgar la victòria al conjunt entrenat per Marc Canturri. Així doncs, el FC Montmajor manté la sisena posició a la classificació (29 punts). El CE Navàs és setè (27) i la UE Calaf, vuitena (24).

Meritori empat del CF Capellades contra l'Olímpic Can Fatjó

El CF Capellades va signar la sisena igualada de l'exercici contra el cinquè classificat, l'Olímpic Can Fatjó (2 a 2). Dos gols seguits de les anoienques Nerea Bartrolí (min 39) i Dennise Liébana (min 40) van fer somiar les jugadores de Gerard del Barrio amb la possibilitat d'aconseguir la primera victòria a la lliga. Malauradament, la rubinenca Ariadna Belkhir va minimitzar l'avantatge de les amfitriones de seguida (min 41) i Andrea Campoy va reequilibrar el marcador quan faltaven dos minuts per al final de la confrontació (min 88). Per últim, assenyalar que el CE Moià va perdre al feu de l'ENFAF Andorra B (3 a 0).

El CF Castellterçol sotmet el Gerunda FC i li arrabassa la tercera posició

Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va evidenciar, una vegada més, la seva capacitat competitiva i es va imposar al fins ara tercer classificat, el Gerunda FC (3 a 2). El dinovè gol a la lliga de Jana Nuevo (min 3) va permetre al conjunt del Moianès avançar-se a l'electrònic. Malauradament, un gol en pròpia porteria de la central Carla Masiques (min 11) va neutralitzar l'avantatge de les amfitriones. A l'inici de la represa, Mònica Bacter va anotar el 2 a 1 (min 49), però la gironina Ainhoa Rico va replicar vint minuts després en transfomar un penal (2 a 2). Una altra pena màxima materialitzada per la mig centre Aina Pratdesaba (min 90) va segellar el triomf de les castellterçolenques. La inacabable ratxa de dotze victòries consecutives permet al CF Castellterçol escalar fins a la tercera posició a la taula classificatòria (39 punts), a només quatre del segon, la UE l'Estartit (43), tot i haver jugat un partit menys que el conjunt gironí. La Fundació UE Olot manté el lideratge (45 punts).

El Club Esportiu Berga goleja el cuer i obre un marge de set punts amb la zona de descens

Triomf inapel·lable del Club Esportiu Berga a la 21a jornada del grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina. Les jugadores dirigides per Pau Gallardo van golejar el cuer, l'AE Cornellà de Terri (4 a 0), gràcies a un doblet d'Ona Rodríguez (minuts 11 i 73) i als gols de Júlia Bascompte (min 18) i Mar Riu (min 36). Així doncs, les blanc-i-vermelles amplien fins a set el número de jornades que fa que no coneixen la derrota (tres victòries i quatre empats) i s'enfilen fins al dotzè lloc a la classificació. D'altra banda, les berguedanes ja tenen set punts de marge respecte al setzè classificat, la Fundació Terrassa B (25 per 18), la primera formació que ocupa una de les places de descens.

En contraposició, el CF Solsona i el Club Gimnàstic de Manresa van encaixar dues preocupants derrotes. Les solsonines van cedir al seu terreny de joc contra l'esmentada Fundació Terrassa B (2 a 5) i les manresanes al Gimnàstic Parc contra el CD Can Parellada (1 a 4). Al Municipal de Solsona, el partit ja estava dat i beneït al minut 50 (0 a 3). Més oposició va oferir el Club Gimnàstic al cinquè classificat. Les bagenques van mantenir opcions de puntuar fins al minut 66, quan Nadia Kchich Carrillo va marcar l'1 a 3. El CF Solsona conserva la quinzena posició a la taula classificatòria (19 punts) i el Club Gimnàstic de Manresa davalla fins a la dissetena i penúltima (17).

Segon triomf d'un CF Martorell que torna a tenir opcions d'aconseguir la permanència

El CF Martorell es va imposar en el decisiu duel entre els dos últims classificats del grup 2n. Les blanc-i-vermelles van golejar la UD Parc (6 a 1) i se situen a cinc punts de l'AE Sant Vicenç (10 per 15), la primera formació que eludiria, a hores d'ara, el descens de categoria. Per tant, la segona victòria a la lliga reviu la possibilitat que les martorellenques puguin assolir la permanència. Maitane Castresana va avançar el conjunt barceloní (min 10), però les jugadores entrenades per José Luis Serrato i Iván Lorca van remuntar abans del descans mitjançant un penal tranformat per Jasmina Alarcón (min 35) i el gol marcat per Magnolia Castellnou tres minuts després (2 a 1). A la represa, Ainhoa Alonso va fer un doblet (minuts 50 i 72) i Castellnou va completar un hat-trick (minuts 55 i 66). Per la seva banda, el CE Òdena va cedir la quarta derrota seguida al terreny de joc del FC Sant Quirze (4 a 0).