Quatre mesos després de constituir-se i d'iniciar les sessions preparatòries, el conjunt de veteranes del Club d'Esports Avinyó va disputar, dissabte, el seu primer partit de caràcter amistós. L'oponent de les avinyonenques va ser la formació de veteranes que des del maig del 2022 desenvolupa una activitat de similars característiques a Sant Fruitós de Bages, a l'empara del FC Fruitosenc. El duel va generar expectació a la població bagenca i el Municipal Josep Herms es va omplir de gom a gom d'aficionats.

El FC Fruitosenc es va imposar per un mínim 1 a 2 al terreny de joc del Club d'Esports Avinyó. No endebades, aquest va ser el quart partit amistós que va jugar el conjunt dinamitzat per Joel Solé. El partit va constar de quatre parts de 15 minuts. Aurèlia Bernabeu va avançar les santfruitosenques a l'electrònic passat l'equador del primer quart (min 7) i, cinc minuts després, Elisabet Font va incrementar l'avantatge visitant (0 a 2).

Les amfitriones es van posicionar millor sobre el terreny de joc des de l'inici del segon parcial i una assistència d'Alba Pujol va habilitar Irene Vendrell (min 25) per minimitzar el desavantatge de les avinyonenques (1 a 2). L'equilibri va presidir la resta de la confrontació i una gardela d'Alba Pujol, ja en el darrer quart,va estar a punt d'esdevenir el gol de l'empat.