L'equip juvenil de nivell VII del Club Rítmica Manresa, format per Neus Calvés, Martina Leiva, Marta Ferrer, Júlia Garcia i Clàudia Obiols es va proclamar campió de la segona fase de la Copa Base de gimnàstica rítmica. Participaran en el campionat català per guanyar-se una plaça per a l'estatal de base.