El CG Puicerdà masculí visita aquest dissabte a la nit el CH Jaca amb l'obligació de guanyar si no vol veure com s'acaba la seva participació a la lliga. Els puigcerdanesos van caure per 3-7 en el primer duel del play-off de semifinals, disputat la setmana passada a casa, i han de vèncer a partir de les 21.30 hores per intentar portar la sèrie al tercer partit, que es jugaria diumenge a les dues de la tarda.

El tècnic groc-i-negre, Salva Barnola, ha manifestat que "tenim l'última bala a la recambra i hem d'anar a totes. A casa només vam poder fer-ho de manera intermitent, amb una molt bona primera part (1-2), però fallant grans ocasions. En la segona no vam tenir el nivell que mereixen unes semifinals de lliga (0-4). Contra el Jaca només val jugar al cent per cent i sense errades, i en el primer partit vam estar entre el 90 i el 95%"