Robert Lewandowski i Gavi estan a punt per reaparèixer a San Mamés aquest diumenge (21 h). El Barça recupera dos dels quatre titulars que havia perdut per a la difícil sortida al camp de l’Athletic, tot i que hi afegirà una baixa sensible tractant-se del rival i l’estadi que visita: Ronald Araujo ha de complir un partit de sanció.

El Barça jugarà sense el central de referència, tot i que Xavi Hernández compta amb prou recanvis per ocupar aquesta plaça: Koundé, Christensen, Eric i Marcos. No obstant, podrà disposar de Lewandowski, el màxim golejador de l’equip, i Gavi al mig del camp o com a fals extrem, així que el Barça presentarà un onze més reconeixible. El davanter ja s’ha incorporat al treball general de l’equip i rebrà l’alta aquest dissabte quan completi l’última sessió si no s’ha ressentit de la sobrecàrrega al bíceps femoral esquerre amb què va tornar d’Almeria. Recuperats de les molèsties Koundé, Christensen i De Jong han seguit un procés de recuperació de les diferents molèsties que han acumulat en els últims partits i estaran a disposició de Xavi. Encara els falten uns dies a dos jugadors més, baixes sensibles del Barça, dues peces «diferencials» com sol anomenar-les Xavi, que tornarà a seure a la banqueta després de ser castigat en el Barça-València. Dembélé complirà diumenge la sisena setmana de rehabilitació que es va pronosticar des que es va lesionar a Girona el 28 de gener. El comunicat mèdic va parlar d’una lesió al recte anterior de la cuixa esquerra. El temps d’absència revela que es va fer una ruptura muscular considerable. No té un termini de tornada, tot i que en les primeres estimacions es va filtrar que trigaria entre cinc i sis setmanes. El següent partit del Barça serà el diumenge 19 de març contra el Madrid. La lesió de Pedri es va localitzar al mateix múscul que Dembélé (recte anterior), però de la cama dreta. Va ser en l’anada contra el Manchester United de l’Europa League (16 de febrer). Encara no s’ha complert un mes de baixa i no s’entrena amb els seus companys. Objectiu: el clàssic L’objectiu de Xavi seria que tots dos poguessin reaparèixer en el clàssic, però el tècnic no sent la necessitat d’arriscar el seu concurs en una hipotètica recaiguda que, llavors, els impediria participar en l’esprint final de la temporada. El Barça pot gestionar l’avantatge sobre el Madrid. Després del partit contra els blancs, a més, s’obre una espai de dues setmanes per l’aturada de les seleccions. D’altra banda, Busquets, Raphinha i Ferran Torres tenen quatre targetes grogues i estan advertits de suspensió si l’àrbitre Gil Manzano, de gris record per als blaugrana (va expulsar Lewandowski a Pamplona i li van caure tres partits), els amonesta a Bilbao.