La localitat austríaca de Wiener Neustadt marcarà el segon pas dels vuit previstos, que de vegades no s'arriben a consolidar tots, perquè Toni Bou intenti aconseguir el seu dissetè campionat del món indoor, 33è en total, tot i que ja pot ser el 34è quan finalitzi, el proper mes de novembre, ja que abans s'haurà acabat el mundial a l'aire lliure. Bou arriba després de guanyar en la cita inaugural, al Palau Sant Jordi, en què es va imposar a la final el seu company, el gallec Gabriel Marcelli, i el basc Jaime Busto. Després que Adam Raga quedés fora de la final en la cita barcelonina, no cal dir que Bou torna a ser favorit per guanyar a Àustria, en una cita que iniciarà les prèvies a les 18.30 hores.

La cita centreeuropea torna al calendari després d'uns anys d'absència. Bou ja sap què és guanyar a l'Arena Nova. Ho va fer per última vegada el 2017 i intentarà mantenir l'habitual ritme insostenible per a tots els seus competidors. A més, aquesta cita ha servit perquè l'equip Repsol Honda hagi presentat la imatge que lluirà en el decurs de la temporada. El pilot pierenc ha declarat, abans de la cursa, que "sempre és bo començar la temporada amb una victòria i estem treballant per continuar en aquesta línia. Tinc molt bons records de la meva última cursa a Àustria i tenim moltes ganes de tornar-hi a competir. El nostre objectiu, en la segona prova de la temporada, és aconseguir-hi la victòria". El Mundial de X-Trial es disputa enguany en dues tirades interrompudes per la temporada estival. Després de la cursa austríaca hi ha programades les de Pamplona (25 de març) i Bordeus (7 d'abril). Després de l'estiu, es completarà amb la d'Andorra la Vella (7 d'octubre), Madrid (4 de novembre) una a França, sense que se n'hagi determinat el lloc (11 de novembre) i la definitiva, a la remota illa Reunió (17 de novembre).