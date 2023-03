El Barça ha resolt aquesta tarda amb una clara victòria el primer dels dos gran esculls marcats amb vermell en el calendari d’aquest mes de març. El conjunt barcelonista s’ha desfet del Llevant de les bagenques Núria Mendoza i Paula Fernández per 0-4 i, al marge de l’eliminatòria de la Champions amb la Roma, ja pot centrar la mirada en el duel del dissabte 25 al Johan Cruyff contra el Real Madrid on la victòria equivaldrà pràcticament a posar la firma a la revàlida del títol.

El Llevant ha demostrat perquè és el tercer classificat i té moltes opcions de disputar la propera edició de la Lliga de Campions. L’equip de Sánchez Vera ha plantat cara al Barça, li ha discutit la pilota i el seu ímpetu no ha davallat en cap moment. De fet, el partit ha entrat en el tram final amb un avantatge mínim de les blaugrana, que no han eixamplat el marcador fins els darrers minuts.

Amb Salma Paralluelo i Graham Hansen als extrems i Oshoala de 9, i amb el retorn de Rolfo al lateral dret, el Barça ha sortit a pressionar el Llevant. La monistrolenca Núria Mendoza ha hagut de fer front a la mobilitat de la nigeriana i la fruitosenca Paula Fernández ha mantingut una dura batalla a la banda esquerra formant parella de ball amb Paula Tomás per intentar frenar la potència de Bronze i l'habilitat de Graham, sempre ajudades per l’omnipresent Aitana.

Els dos equips han sortit al terreny de joc de la Ciutat Esportiva de Bunyol amb intenció de pressionar i agafar la pilota. Al Barça li ha costat trobar el camí de l’àrea rival, i només Oshoala, en una mala cessió de Mendoza, ha pogut inquietar Peng amb un xut que ha acabat a les mans de la portera local. Per les bandes, Paralluelo i Hansen han portat perill i dues pilotes al pal -un xut de Paredes al travesser a la sortida d’un córner i un servei de cantonada que Hansen ha enviat directament al pal en l’acció següent- han presagiat el primer gol blaugrana.

En l’atac local es trobaven a faltar Redondo i Pinto, però Mayra Ramírez ha estat a punt d’inaugurar el marcador amb un xut ras que ha sortit fora per poc. La colombiana ha aprofitat una mala passada d’Aitana, una de les poques accions fallides de la migcampista, que al minut 28 ha arribat des de la segona línia per culminar una jugada al primer toc fabricada per Rolfo, Patri i Salma amb assistència des de la línia de fons de l’aragonesa.

El Llevant no s’ha rendit i Redondo, segona golejadora del campionat per darrera d’Oshoala, ha trencat la cintura a Bronze en el minut 38 però el seu xut l’ha aturat Paños amb una gran intervenció. Una rosca de Hansen que no s’ha tancat prou ha posat el punt final al primer temps.

En la segona part han arribat tres gols més del Barça, però abans hi ha hagut diverses ocasions per ambdós conjunts i, sobretot, la fe de les locals per empatar el matx i acabar amb la llarga ratxa de victòries del Barça, que va guanyar tots els partits de la Lliga 21-22 i va camí de fer el mateix amb els de la 22-23. Si el curs passat, les valencianes van reaccionar tard i no van conquerir plaça europea, aquest any li trepitgen els talons al Madrid. I al Barça li posa les coses molt difícils: de fet, a la primera volta, al Johan, van perdre per 2-1 en un bon partit de Gemma Font a la porteria blaugrana.

Aitana Bonmatí tan aviat ajuda les centrals a jugar la pilota com asserena el futbol blaugrana com ordena l’atac. Fa un munt de quilòmetres (més de 14 km en el partit amb pròrroga i inferioritat numèrica de les semifinals de la Supercopa contra el Madrid). I trepitja l’àrea assíduament, com en el minut 77. Geyse ha recuperat una pilota pressionant la defensa i l’ha cedit a Aitana, que s’ha desfet de la seva marcadora per batre Peng. Pina i Rolfo, en els darrers minuts, han acabat de dibuixar un 0-4 que certifica la superioritat general del Barça en la jerarquia estatal però que no respon a l’excel·lent temporada que el Llevant de les dues jugadores bagenques està realitzant. Avui, a les 18 h, el derbi madrileny entre Atlètic i Real tanca la jornada. Tot el que no sigui un triomf complicaria enormement les opcions de títol de les blanques.